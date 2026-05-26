Το μυστήριο με την κλοπή του ιατρικού μηχανήματος από το Νοσοκομείο Νίκαιας φαίνεται πως λύθηκε, καθώς η συσκευή εντοπίστηκε στο προαύλιο του Νοσοκομείου. Ωστόσο, τα ερωτήματα γύρω από την υπόθεση παραμένουν πολλά και οι έρευνες συνεχίζονται.

Το πολύτιμο μηχάνημα, ένας καρδιολογικός υπέρηχος των ΤΕΠ αξίας 25.000 ευρώ, εξαφανίστηκε τη Δευτέρα (25.05.2026) κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Μόλις διαπιστώθηκε η απουσία του, οι υπεύθυνοι ενημέρωσαν το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και ξεκίνησε προκαταρκτική διερεύνηση.

Το ανώνυμο τηλεφώνημα και η ανακάλυψη

Σύμφωνα με πληροφορίες, αργά το βράδυ της ίδιας ημέρας, άγνωστος επικοινώνησε ανώνυμα με την ασφάλεια του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας, ενημερώνοντας ότι ο υπέρηχος είχε αφεθεί στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου.

Η ασφάλεια κινητοποιήθηκε άμεσα και γύρω στις 3:20 τα ξημερώματα της Τρίτης το μηχάνημα βρέθηκε, τοποθετημένο μέσα σε μια χαρτοσακούλα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Τα ερωτήματα των Αρχών

Από τις πρώτες έρευνες διαπιστώθηκε ότι οι δράστες απέκτησαν πρόσβαση στο γραφείο όπου φυλασσόταν το μηχάνημα χωρίς να υπάρχουν εμφανή ίχνη παραβίασης. Το στοιχείο αυτό εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή από τις Αρχές, καθώς αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εσωτερικής γνώσης ή συνεργασίας.

Η προκαταρκτική διερεύνηση βρίσκεται σε εξέλιξη και την υπόθεση έχει αναλάβει η αστυνομία, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες της κλοπής και της επιστροφής του πολύτιμου εξοπλισμού.