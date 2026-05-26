Στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» νοσηλεύεται η 53χρονη γυναίκα που δέχθηκε πυροβολισμούς από τον σύζυγό της στο σπίτι τους στον Χολαργό, προτού εκείνος στρέψει το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτονήσει.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (25/6), όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ο 57χρονος άνδρας πυροβόλησε τη σύζυγό του στην πιλοτή της πολυκατοικίας όπου διέμεναν. Η γυναίκα έπεσε αιμόφυρτη στο έδαφος και άρχισε να καλεί σε βοήθεια.

Στη συνέχεια, ο δράστης ανέβηκε στο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου και έβαλε τέλος στη ζωή του με μία σφαίρα στο κεφάλι. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εφάρμοσαν τουρνικέ στο πόδι της γυναίκας, καταφέρνοντας να σταματήσουν την αιμορραγία, και την μετέφεραν στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Μέσα στο διαμέρισμα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 57χρονο νεκρό, ενώ δίπλα του βρέθηκε το όπλο που χρησιμοποιήθηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι ασχολούνταν με τη σκοποβολή και κατείχε νόμιμα όπλα.

Μαρτυρίες γειτόνων

Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν σκηνές πανικού μετά τους πυροβολισμούς. Όπως ανέφερε γείτονας, «περίπου στις 11:00 άκουσα έναν κρότο και μετά φωνές “βοήθεια – βοήθεια”, ενώ ακολούθησε και δεύτερος πυροβολισμός».

Γείτονες δήλωσαν ότι το ζευγάρι ζούσε στην περιοχή περίπου 25 χρόνια χωρίς να έχει δημιουργήσει προβλήματα, ωστόσο συγγενείς ανέφεραν πως το τελευταίο διάστημα ο άνδρας απειλούσε συχνά τη σύζυγό του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 57χρονος ήταν συνταξιούχος πιλότος, ενώ η 53χρονη εργάζεται ως ψυχολόγος στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».