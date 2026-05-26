Τα καλύτερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα  στους ευρωπαϊκούς δρόμους το 2026, φέρνουν και ένα νέο ρεκόρ το πρώτο τρίμηνο του 2026 : 723.704 BEV ταξινομήθηκαν σε όλη την Ευρώπη το πρώτο τρίμηνο, σημειώνοντας άλλο ένα ρεκόρ, αύξηση 26,2% σε ετήσια βάση, και οκτώ χώρες έχουν ήδη ξεπεράσει το όριο του 30% του μεριδίου αγοράς BEV.

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην Ευρώπη για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026, είναι κυρίως ευρωπαικά! 

Ο Όμιλος Volkswagen έχει πέντε αυτοκίνητα στην πρώτη δεκάδα – η Škoda είναι επίσης μέρος του ομίλου.

Συγκεκριμένα, τα μοντέλα είναι τα εξής:

  1. Tesla Model Y : 51.673
  2. Škoda Elroq : 28.321
  3. Tesla Model 3 : 26.488
  4. Renault 5 (συμπεριλαμβανομένου του Alpine A290): 24.369
  5. Škoda Enyaq : 21.152
  6. Volkswagen ID.4 : 18.987
  7. Volkswagen ID.3 : 17.665
  8. Volkswagen ID.7 : 15.833
  9. Leapmotor T03 : 14.471
  10. Mercedes-Benz CLA EV : 14.424

Aυτά τα δέκα μοντέλα ηλεκτρικών οχημάτων αποτελούν το ένα τρίτο όλων των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων που πραγματοποιήθηκαν στην Ευρώπη το πρώτο τρίμηνο του 2026.

