Ενα ταξίδι… όνειρο περιμένει τον επαγγελματία οδηγό φορτηγών αλλά και δημιουργό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Τομπίας Βάγκερ, που έχει θέσει ως στόχο να κάνει τον γύρο του κόσμου όχι σε 80 μέρες, αλλά με 80 στάσεις για φόρτιση! Το μεγαλεπήβολο σχέδιο υποστηρίζει η Mercedes-Benz Trucks που του παρέχει ένα ηλεκτρικό φορτηγό eActros με όλα τα κονφόρ στην καμπίνα ώστε να έχει ένα ακούραστο και άνετο ταξίδι για να τον περιμένουν πολλές ευχάριστες περιπέτειες. Και πώς να μην είναι μια περιπέτεια για τον τυχερό οδηγό του φορτηγού, αφού το νέο γερμανικό μοντέλο βαρέων βαρών, ένα σύγχρονο Mercedes Actros 600, έχει ήδη κάνει πολλά χιλιόμετρα στις εθνικές μεταφορές, με πολλές δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες με επίκεντρο την επαρκή αυτονομία του.

Σύμφωνα με τη φίρμα το νέο φορτηγό είναι προσαρμοσμένο για μεταφορές μεγάλων αποστάσεων είτε με φορτίο είτε χωρίς εμπορεύματα στην καρότσα που ρυμουλκεί.

Προσφέρεται με υψηλής χωρητικότητας μπαταρία άνω των 600 κιλοβατωρών, που με αρωγό τον ισχυρό ηλεκτροκινητήρα μπορεί να διανύσει έπειτα από ένα πλήρες φουλάρισμα 500 χλμ. με πλήρες φορτίο.

Around the world with the Mercedes-Benz eActros 600

Στη συγκεκριμένη περίπτωση – επειδή έχει ειδική αποστολή και δεν θα μεταφέρει κάποια εμπορεύματα που θα μπορούσαν να επιβαρύνουν την αυτονομία του – δεν αποκλείεται να υπερβεί σημαντικά την προβλεπόμενη αυτονομία του. Ο οδηγός του φορτηγού το μόνο που θα πρέπει να κάνει είναι να ενημερώνει τους 160.000 ακολούθους τους στα σόσιαλ για τις μοναδικές διαδρομές του σε όλο τον κόσμο. Πάντως, αυτός θα είναι ο πρώτος γύρος του κόσμου που θα ολοκληρωθεί με ένα αμιγώς ηλεκτρικό φορτηγό. Η διαδρομή θα αγγίξει τα 45.000 χιλιόμετρα – όσο περίπου η περίμετρος της Γης – και θα περάσει από 35 χώρες.

Η εταιρεία έχει βάλει ως στόχο αυτό να συμβεί με 80 στάσεις για την απαραίτητη φόρτιση! Η αποστολή έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει περίπου έναν χρόνο. Το eActros 600 βγήκε από τη γραμμή παραγωγής στο εργοστάσιο της Mercedes-Benz στα μέσα Απριλίου. Μάλιστα έχει δεχθεί αρκετές τροποποιήσεις ώστε ο οδηγός να νιώθει σαν στο σπίτι του. Η έναρξη του ταξιδιού έχει προγραμματιστεί για το φθινόπωρο του 2026.