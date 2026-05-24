Ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ) αναφέρει ότι στην Ελλάδα πουλήθηκαν 49.055 καινούργια ΙΧ.
Σύμφωνα με το ΣΕΑΑ το τοπ 10 των εταιρειών με τις περισσότερες ταξινομήσεις στην Ελλάδα το διάστημα Ιανουάριος – Απρίλιος 2026 είναι:
- Toyota – 7.236 ταξινομήσεις
- Peugeot – 4.812 ταξινομήσεις
- Opel – 3.470 ταξινομήσεις
- Citroën – 3.105 ταξινομήσεις
- Suzuki – 2.924 ταξινομήσεις
- Hyundai – 2.529 ταξινομήσεις
- Dacia – 2.326 ταξινομήσεις
- BMW – 2.311 ταξινομήσεις
- Renault – 2.001 ταξινομήσεις
- Kia – 1.736 ταξινομήσεις