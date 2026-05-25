Οικογενειακή τραγωδία το βράδυ της Δευτέρας στον Χολαργό, όταν μία γυναία πυροβολήθηκε από τον άντρα της στο πόδι και στη συνέχεια ο ίδιος έστρεψε το όπλο εναντίον του και αυτοκτόνησε.

Το αιματηρό περιστατικό που ξεσήκωσε ολόκληρη τη γειτονιά σημειώθηκε σε διαμέρισμα της οδού Ξανθίππου.

Ο δράστης πυροβόλησε κατά της γυναίκας με αποτέλεσμα να την τραυματίσει στο πόδι. Αμέσως μετά ο ίδιος αυτοπυροβολήθηκε.

Από τους πυροβολισμούς και τις φωνές της γυναίκας, προκλήθηκε αναστάτωση στην περιοχή και οι γείτονες ειδοποίησαν την Αστυνομία και το ΕΚΑΦ.

Οι διασώστες που έφτασαν βρήκαν αιμόφυρτη τη γυναίκα και την μετέφεραν σε νοσοκομείο.