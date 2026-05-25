αναζητήση
24 oC weather-icon
αναζητήση
αναζητήση
Ποδόσφαιρο

Παναθηναϊκός: Στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο Σπύρος Μαραγκός

Στο «Σισμανόγλειο» νοσηλεύεται ο Σπύρος Μαραγκός, ο οποίος συνεχίζει τη μάχη κόντρα στη νόσο ALS (ή αλλιώς νόσος του κινητικού νευρώνα), όπου θα ακολουθήσει θεραπευτική αγωγή για ενάμιση μήνα.

Παναθηναϊκός: Στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο Σπύρος Μαραγκός
TANEA Newsroom 25/05/2026, 23:57
Τελευταία Νέα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθέστε ΤΑ ΝΕΑ στην Google
Ο Σπύρος Μαραγκός νοσηλεύεται στο «Σισμανόγλειο» νοσοκομείο εξαιτίας της σπάνιας νόσου (ALS ή αλλιώς νόσος του κινητικού νευρώνα) που τον ταλαιπωρεί εδώ και αρκετά χρόνια.

Ο 59χρονος άλλοτε ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού εισήχθη στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο, όπου θα υποβληθεί σε συγκεκριμένη θεραπευτική αγωγή για τον επόμενο ενάμιση μήνα.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός και ο ιδιοκτήτης της, Γιάννης Αλαφούζος έχουν βρεθεί από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του Σπύρου Μαραγκού.

Υπενθυμίζεται πως ο Σπύρος Μαραγκός, που έχει τιμηθεί για την προσφορά του στους «πρασίνους» φόρεσε την πράσινη φανέλα για μία επταετία (1990-1997) κατά την οποία πανηγύρισε μαζί τους τέσσερα πρωταθλήματα (1990, 1991, 1995, 1996) και τρία Κύπελλα (1991, 1993 και 1994).

Τι είχε πει ο Σπύρος Μαραγκός μιλώντας για την ασθένειά του πριν μερικά χρόνια.

«Ηταν Ιούλιος του 2016, όταν οι γιατροί με ενημέρωσαν πως πάσχω από μία εξαιρετικά σπάνια και οδυνηρή , για μένα και την οικογένειά μου , εκφυλιστική νόσο.

Τρία χρόνια τώρα ζω την κάθε μέρα με θυμό, θλίψη, ψυχικό πόνο, φόβο και αναπάντητα γιατί.

Κάθε μέρα κάνω τον σταυρό μου, όπως ακριβώς πριν από κάθε ματς, και ζητώ από τον Θεό να μου δίνει δύναμη και υπομονή για να αντέξω και αυτή τη δοκιμασία.

Θα ήθελα να απευθυνθώ στους οπαδούς, όποιο χρώμα φανέλας κι αν υποστηρίζουν. Οταν πάτε στο γήπεδο για να δείτε την αγαπημένη σας ομάδα, πολλές φορές βρίζετε με ακατανόμαστες εκφράσεις και εκτοξεύετε ασύλληπτες κατάρες σε εμάς τους αθλητές και προπονητές.

Σκεφτείτε πως κι εμείς είμαστε απλοί και ευάλωτοι άνθρωποι όπως όλοι.

Έχουμε οικογένεια, παιδιά, σύζυγο, γονείς και δεν αξίζουμε όλο αυτό τον οχετό ύβρεων που μας εκτοξεύετε.

Κάνουμε ένα επάγγελμα που έχει ημερομηνία λήξης και μάλιστα άγνωστη και πολλές φορές σύντομη. Μοιραζόμαστε μαζί σας τα όνειρα και την αγάπη σας για την ομάδα και δεν αξίζουμε τέτοιες συμπεριφορές.

Έχω δει πολλές φορές που συμβαίνει κάτι τραγικό σε κάποιον, να δηλώνετε τη στήριξή σας και να λέτε “εδώ δεν χωρούν οπαδικά”. Θα ήθελα να σας πω, πως αυτού του είδους τα “οπαδικά” δεν χωρούν γενικότερα στην ανθρώπινη συμπεριφορά.

Αυτός ο αγώνας είναι ο πιο δύσκολος της ζωής μου όλης, ο πιο σημαντικός. Και θέλω να πω σε όλους, πως όπως σε κάθε αγώνα που έχω δώσει, δεν σκέφτομαι κανένα άλλο αποτέλεσμα εκτός από τη νίκη…», είχε γράψει στο συγκλονιστικό μήνυμά του στις 2 Νοεμβρίου του 2019 ο Σπύρος Μαραγκός.

ΣΧΟΛΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
YouTube thumbnail
Τελευταία Νέα

Δείτε επίσης

Σπάει καρδιές το μήνυμα του Τοροσίδη για τον Άντζα: «Ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι η ψυχή σου ήταν μικρού παιδιού»

Σπάει καρδιές το μήνυμα του Τοροσίδη για τον Άντζα: «Ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι η ψυχή σου ήταν μικρού παιδιού»

Πάντερμπορν – Βόλφσμπουργκ 2-1: Πιο χαμηλά γίνεται; Γίνεται… Υποβιβασμός για τους «λύκους» του Κουλιεράκη

Πάντερμπορν – Βόλφσμπουργκ 2-1: Πιο χαμηλά γίνεται; Γίνεται… Υποβιβασμός για τους «λύκους» του Κουλιεράκη

Γιώργος Μποζίκας στο Court Room: «Με βάση την φετινή μας πορεία αξίζαμε να κατακτήσουμε την Ευρωλίγκα»

Γιώργος Μποζίκας στο Court Room: «Με βάση την φετινή μας πορεία αξίζαμε να κατακτήσουμε την Ευρωλίγκα»
Εικόνα google Ακολουθήστε ΤA NEA στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Τα Νέα Logo Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Δημοφιλή

Ομάδα
Ομάδα

Ανδρέας Τεττέη: Η όμορφη έκπληξη των φίλων του για τα γενέθλιά του (vid)

Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού, Ανδρέας Τεττέη, γιόρτασε τα 25α γενέθλια του, με τους αγαπημένους του ανθρώπους, που του ετοίμασαν μία ξεχωριστή έκπληξη στο σπίτι του. Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΟΜΑΔΑ (@omadatanea)

26/05/2026 00:11
Ανδρέας Τεττέη: Η όμορφη έκπληξη των φίλων του για τα γενέθλιά του (vid)
Μπάσκετ

Το… κάλεσμα της Ζάλγκιρις στον Αντετοκούνμπο: «Ξέρουμε ότι σου αρέσουν τα πράσινα»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε το «παρών» στο Telekom Center Athens για τον τελικό του EuroLeague Final Four, παρακολουθώντας από κοντά τον Ολυμπιακό να κατακτά το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του. Στο περιθώριο της διοργάνωσης, ο Greek Freak μίλησε σε ρεπόρτερ της Ζαλγκίρις. η οποία του ζήτησε ένα σχόλιο για τη λιθουανική ομάδα. Ο σταρ […]

26/05/2026 00:04
Το… κάλεσμα της Ζάλγκιρις στον Αντετοκούνμπο: «Ξέρουμε ότι σου αρέσουν τα πράσινα»
Ποδόσφαιρο

Παναθηναϊκός: Στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο Σπύρος Μαραγκός

Στο «Σισμανόγλειο» νοσηλεύεται ο Σπύρος Μαραγκός, ο οποίος συνεχίζει τη μάχη κόντρα στη νόσο ALS (ή αλλιώς νόσος του κινητικού νευρώνα), όπου θα ακολουθήσει θεραπευτική αγωγή για ενάμιση μήνα.

25/05/2026 23:57
Παναθηναϊκός: Στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο Σπύρος Μαραγκός
Μπάσκετ

Ο Φουρνιέ αποθέωσε τον κόσμο του Ολυμπιακού: «Δεν μπορώ να εξηγήσω τι τρέλα ήταν αυτή» (pic)

Ο Εβάν Φουρνιέ έζησε με τον πιο έντονο τρόπο την κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό, σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη για τους «ερυθρόλευκους» και τον κόσμο τους. Ο Γάλλος σταρ, λίγες ώρες μετά τον θρίαμβο του Ολυμπιακού και την τέταρτη ευρωπαϊκή κορυφή της ιστορίας του συλλόγου, εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένος και ενθουσιασμένος από […]

25/05/2026 23:23
Ο Φουρνιέ αποθέωσε τον κόσμο του Ολυμπιακού: «Δεν μπορώ να εξηγήσω τι τρέλα ήταν αυτή» (pic)
Ποδόσφαιρο

Μουντιάλ: Με τύμπανα, ρυθμό και χορό παικτών η άφιξη του Κουρασάο για την προετοιμασία (vid)

Με στυλ, χαμόγελα και έντονο παραδοσιακό χρώμα ξεκίνησε η προετοιμασία της Εθνικής ομάδας του Κουρασάο για το Μουντιάλ. Η επίσημη σελίδα της ομοσπονδίας («The Blue Wave») δημοσίευσε το βίντεο από την άφιξη της αποστολής, σκορπίζοντας ενθουσιασμό στους φιλάθλους. Η υποδοχή των παικτών, ανάμεσα στους οποίους ξεχωρίζουν οι Μπακούνα και Κούβας, έγινε σε πανηγυρικό κλίμα. Ένα […]

25/05/2026 23:14
Μουντιάλ: Με τύμπανα, ρυθμό και χορό παικτών η άφιξη του Κουρασάο για την προετοιμασία (vid)

Αν είσαι συνδρομητής
ξεφύλλισε Τα ΝΕΑ

ΤΑ ΝΕΑ 26.5.2026

Όλα τα θέματα

Όλα τα Νέα
Cookies