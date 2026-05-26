Οι «λύκοι» ξεκίνησαν ιδανικά τον αγώνα, ανοίγοντας το σκορ μόλις στο 3ο λεπτό με τον Πεϊτσίνοβιτς έπειτα από δημιουργία του Ντάγκιμ, αποκτώντας από νωρίς προβάδισμα στη μάχη της παραμονής.

Ωστόσο, το παιχνίδι άλλαξε γρήγορα μορφή. Στο 13’, ο Μέλε αποβλήθηκε βλέποντας δύο κίτρινες κάρτες μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, αφήνοντας τη Βόλφσμπουργκ με δέκα παίκτες και δίνοντας την πρωτοβουλία στους γηπεδούχους.

Η Πάντερμπορν άρχισε να πιέζει όλο και περισσότερο και τελικά βρήκε την ισοφάριση στο 38’, όταν ο Μπιλμπίγια πετάχτηκε στην περιοχή μετά από πλάγιο και με κεφαλιά έκανε το 1-1.

Δεύτερο ημίχρονο

Στο δεύτερο μέρος η Πάντερμπορν συνέχισε να πιέζει ασφυκτικά. Ο Μπελοσιάν έσωσε πάνω στη γραμμή στο 50’, ενώ λίγο αργότερα ο Κλάας σημάδεψε το δοκάρι με εξαιρετικό σουτ εκτός περιοχής.

Η Βόλφσμπουργκ προσπάθησε να απαντήσει κυρίως με αντεπιθέσεις, όμως δυσκολευόταν να κρατήσει την μπάλα και να δημιουργήσει καθαρές ευκαιρίες. Στις καθυστερήσεις οι γηπεδούχοι άγγιξαν ξανά το γκολ, με κεφαλιά του Μίχελ να σταματά στο δοκάρι.

Παράταση

Το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση, όπου η πίεση της Πάντερμπορν τελικά απέδωσε καρπούς. Στο 100ό λεπτό ο Μίχελ έκανε το γύρισμα από τα αριστερά και ο Κούρντα από κοντά έγραψε το 2-1, βάζοντας… φωτιά στις εξέδρες.

Η Βόλφσμπουργκ προσπάθησε να αντιδράσει στα τελευταία λεπτά, δημιούργησε κάποιες επικίνδυνες στιγμές, όμως δεν κατάφερε να βρει το γκολ που θα έστελνε ξανά το ματς στην ισορροπία, γνωρίζοντας έναν ιστορικό υποβιβασμό.