Με στυλ, χαμόγελα και έντονο παραδοσιακό χρώμα ξεκίνησε η προετοιμασία της Εθνικής ομάδας του Κουρασάο για το Μουντιάλ. Η επίσημη σελίδα της ομοσπονδίας («The Blue Wave») δημοσίευσε το βίντεο από την άφιξη της αποστολής, σκορπίζοντας ενθουσιασμό στους φιλάθλους.

Η υποδοχή των παικτών, ανάμεσα στους οποίους ξεχωρίζουν οι Μπακούνα και Κούβας, έγινε σε πανηγυρικό κλίμα. Ένα παραδοσιακό μουσικό σχήμα με τύμπανα έδωσε τον ρυθμό στην είσοδο, με τους διεθνείς να φτάνουν ευδιάθετοι και έτοιμοι για τη μεγάλη πρόκληση.