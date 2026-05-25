Ένταση σημειώθηκε τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο Αιγαίο, όταν ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη επιφυλακής ενεπλάκησαν με ζεύγος οπλισμένων τουρκικών F-16, έπειτα από παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου και άρνηση των τουρκικών αεροσκαφών να αποχωρήσουν.

Αναχαίτιση

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, μετά την είσοδο των τουρκικών μαχητικών στο FIR Αθηνών χωρίς κατάθεση σχεδίων πτήσης και τις παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας, ελληνικά αεροσκάφη προχώρησαν σε διαδικασία αναχαίτισης.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σημειώθηκε εμπλοκή τύπου dogfight, καθώς οι Τούρκοι χειριστές δεν συμμορφώθηκαν με τις υποδείξεις για επιστροφή στον τουρκικό εναέριο χώρο.

Πρόκειται για μία από τις ελάχιστες περιπτώσεις των τελευταίων μηνών κατά τις οποίες καταγράφεται εικονική αερομαχία στο Αιγαίο, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο γεγονός ότι τα τουρκικά F-16 ήταν οπλισμένα με πυραύλους αέρος-αέρος.

Τα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του ΓΕΕΘΑ, στο FIR Αθηνών εισήλθαν συνολικά δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 και δύο αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας τύπου CN-235, τα οποία κινήθηκαν στο Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο χωρίς να έχουν προηγουμένως καταθέσει σχέδια πτήσης.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας καταγράφηκαν:

4 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας,

10 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου,

και μία εμπλοκή μεταξύ ελληνικών και τουρκικών μαχητικών.

Από τις συνολικές παραβιάσεις, οι οκτώ αποδόθηκαν στα αεροσκάφη CN-235 και οι δύο στα τουρκικά F-16.

Αυξημένη επιφυλακή

Η νέα εμπλοκή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία, παρά τη σχετική αποκλιμάκωση των τελευταίων μηνών στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή για κάθε κίνηση στο Αιγαίο.

Στρατιωτικές πηγές σημειώνουν ότι οι διαδικασίες αναχαίτισης πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και τις πάγιες επιχειρησιακές πρακτικές της Πολεμικής Αεροπορίας.