Νέες αποκαλύψεις για τη δράση του διαβόητου Αλβανού κακοποιού «Τίτι», ο οποίος συνελήφθη πρόσφατα στο Μικρολίμανο, έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με την εκπομπή Live News, ο 42χρονος έχει χρησιμοποιήσει τέσσερα διαφορετικά ονόματα και ηλικίες. Έχει καταδικαστεί για σειρά σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία, διακίνηση ναρκωτικών, κλοπές, διαρρήξεις και πυροβολισμούς κατά αστυνομικών.

Θύμα ληστείας που σημειώθηκε το 2012 περιγράφει με λεπτομέρειες τη φρίκη που έζησε: «Ήταν πρωί. Μπήκαν μέσα και πολύ απλά λένε “τα λεφτά”. “Ποια λεφτά ρε παιδιά; Εμείς τώρα ανοίξαμε”. Το ταμείο είχε λεφτά για να πληρώσει τους προμηθευτές. Και πάρα πολύ απλά τα πήραν. Και πήραν και το αυτοκίνητο ενός πελάτη».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Μπήκαν σε 33 τετραγωνικά μαγαζί. Ένας στο ταμείο, ένας που κράταγε εκεί στην πόρτα τσίλιες, ένας έξω από την πόρτα και ένας που άδειαζε το μαγαζί και άλλος ένας στο αυτοκίνητο. Στα τέσσερα λεπτά θυμάμαι έναν άνθρωπο που κρατάει το πιστόλι μπροστά μου για να με κλέψει. Έχουν κλέψει πάνω από 100 μαγαζιά. Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν βιάσει ανθρώπους, έχουν ληστέψει, έχουν σκοτώσει κόσμο και τους βγάζουν από τη φυλακή».

Όταν συνελήφθη το περασμένο Σάββατο (23/5) στο Μικρολίμανο, ο «Τίτι» είχε στην κατοχή του έξι χειροβομβίδες και τρία πιστόλια, τα οποία μετέφερε σε τσαντάκια. Στο παρελθόν είχε αφαιρέσει τη ζωή ενός άνδρα, την ώρα που επιχειρούσε να του κλέψει το αυτοκίνητο, ενώ τότε κυκλοφορούσε με καλάσνικοφ κρυμμένο σε θήκη κιθάρας.

Άνθρωπος από το περιβάλλον της οικογένειας του θύματος της δολοφονίας ξέσπασε μιλώντας στην εκπομπή του MEGA: «Η οικογένεια έπαθε σοκ, όταν έμαθε ότι ο δολοφόνος του παιδιού τους κυκλοφορεί σαν τουρίστας στην Αθήνα με μια τσάντα όπλα. Τότε στο δικαστήριο, αυτοί οι εγκληματίες δεν δίστασαν να ειρωνευτούν και να χλευάσουν ακόμη και τους συγγενείς του θύματος που κατέθεταν. Ο αδερφός του, που τότε είχε τραυματιστεί με διαμπερές τραύμα, έχει ακόμη δυσκολίες στη ζωή του».

Σημειώνεται ότι ο κακοποιός είχε χρησιμοποιήσει το ίδιο όπλο για να πυροβολήσει αστυνομικούς, ενώ είχε κρατήσει όμηρο μία αστυνομικό στο Μεταγωγών.

Καταδίκη για βιασμό

Επιπλέον, ο «Τίτι» είχε καταδικαστεί για βιασμό που διαπράχθηκε στις 2 Μαρτίου 2003 στον Ασπρόπυργο Αττικής. Μαζί με συνεργούς του, προσέγγισαν γυναίκα που περπατούσε στον δρόμο και με τη χρήση βίας την εξανάγκασαν να επιβιβαστεί στο όχημά τους. Στη συνέχεια τη μετέφεραν σε εγκαταλελειμμένο σπίτι, όπου τη βίασαν, και κατόπιν την εγκατέλειψαν απειλώντας τη ζωή της.

Αντιδράσεις για την αποφυλάκιση

Παρά τα πολλαπλά αδικήματα, ο κακοποιός κυκλοφορούσε ελεύθερος. Θύμα του δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αυτοί οι άνθρωποι τους έχουν πιάσει τρεις φορές. Το κράτος τους βγάζει έξω με έναν μαγικό τρόπο. Λέει ότι είναι αθώοι. Εμάς μας τρέχουν στα δικαστήρια. Τα λεφτά τα χάνουμε, την ψυχολογία μας τη χάνουμε, τον ύπνο μας τον χάνουμε. Και τελικά μας λένε άμα δεν έρθεις στο δικαστήριο, έχεις και πρόστιμο».

Οι Αρχές προσπαθούν πλέον να συνθέσουν το πλήρες παζλ της εγκληματικής του δράσης και ερευνούν την Πανεπιστημιούπολη, η οποία φαίνεται να λειτουργούσε συχνά ως καταφύγιό του.