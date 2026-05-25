Ο εφιάλτης του χανταϊού ζωντανεύει ξανά, καθώς επιβεβαιώθηκε ένα νέο θετικό κρούσμα σε επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius που νοσηλεύεται στην Ισπανία.

Πηγές του υπουργείου Υγείας της Ισπανίας, τις οποίες επικαλείται η διαδικτυακή έκδοση της El Pais, ανέφεραν ένα νέο θετικό κρούσμα μεταξύ των Ισπανών που ταξίδεψαν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, στο οποίο σημειώθηκε η έξαρση του χανταϊού. Σημειώνεται, ότι όλοι οι Ισπανοί επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου βρίσκονται επί του παρόντος σε καραντίνα στο στρατιωτικό νοσοκομείο Gómez Ulla στη Μαδρίτη.

Το κρούσμα αντιστοιχεί σε στενή επαφή, που εντοπίστηκε μέσω της επιδημιολογικής παρακολούθησης, που ενεργοποιήθηκε μετά την αρχική ανίχνευση της έξαρσης στο πλοίο.