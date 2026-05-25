Μια επικίνδυνη άσκηση σε γυμναστήριο στην Γκουανγκντόνγκ της Κίνας παραλίγο να αποβεί μοιραία για έναν άνδρα, ο οποίος επιχείρησε να σηκώσει υπερβολικό βάρος σε πάγκο στήθους.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο αθλούμενος προσπάθησε να σηκώσει μια μπάρα φορτωμένη με 145 κιλά. Ωστόσο, ο λάθος χειρισμός κατά τη διάρκεια της άσκησης είχε ως αποτέλεσμα η μπάρα να γλιστρήσει και να κινδυνεύσει να τον πλακώσει.

Ο άνδρας, που φορούσε μαύρο αμάνικο μπλουζάκι, ροζ παντελόνι και πορτοκαλί ζώνη, επιχείρησε να καταρρίψει το προσωπικό του ρεκόρ. Αντί όμως για επιτυχία, βρέθηκε να παλεύει για να απεγκλωβιστεί, καθώς το βάρος κατέβαινε επικίνδυνα προς το στήθος του.

Η σκηνή καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας του γυμναστηρίου. Στο βίντεο φαίνεται ο άνδρας να χάνει σταδιακά τις δυνάμεις του, τα χέρια του να τρέμουν και η μπάρα να πέφτει στον λαιμό του. Σε μια απελπισμένη προσπάθεια, κατάφερε να γλιστρήσει στο πλάι και να απελευθερωθεί, εμφανώς σοκαρισμένος και πιέζοντας τον λαιμό του.

Εντυπωσιακό είναι ότι κανείς από τους γύρω του δεν αντιλήφθηκε τον κίνδυνο. Ο διπλανός του συνέχισε την προπόνησή του, ενώ ένας άλλος αθλούμενος παρέμεινε απορροφημένος στο κινητό του με ακουστικά στα αυτιά.

Δείτε το βίντεο