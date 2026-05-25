Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή έπειτα από μακρά μάχη με τον καρκίνο, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στους ανθρώπους που τη γνώριζαν. Τη είδηση γνωστοποίησε η κόρη της, Βικτώρια Δέλλα, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση. Το πρωί της Δευτέρας (25 Μαΐου 2026), η 18χρονη βγήκε από το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» και μίλησε στους δημοσιογράφους, ζητώντας σεβασμό και ακρίβεια στην αναφορά των γεγονότων.

Όπως τόνισε, δεν επιθυμεί να συνδεθεί ο πρόσφατος χαμός της μητέρας της με την πρώτη περιπέτεια υγείας που είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν, όταν νόσησε από καρκίνο στο στήθος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της. Η ίδια ζήτησε να μη σταλούν λανθασμένα μηνύματα προς τις γυναίκες που θέλουν να αποκτήσουν παιδιά.

Γωγώ Μαστροκώστα: Τι είπε έξω από τον «Ευαγγελισμό»

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega», η Βικτώρια Δέλλα απηύθυνε έκκληση στους δημοσιογράφους να δείξουν διακριτικότητα. Η οικογένεια, όπως ειπώθηκε, επιθυμεί να διατηρηθεί η ιδιωτικότητα που χαρακτήριζε και την ίδια τη Γωγώ Μαστροκώστα όλα τα χρόνια που έδινε τη μάχη της με την ασθένεια.

«Πρέπει να σας πω ότι τη συναντήσαμε την κόρη της πριν από λίγο. Η οικογένειά της ζητά διακριτικότητα, όσο διακριτική ήταν και η ίδια η Γωγώ Μαστροκώστα τα τελευταία χρόνια που πάλευε με πολύ δύσκολη ασθένεια», ανέφερε η ρεπόρτερ του Mega, Βιργινία Πισιμίρη. Όπως συμπλήρωσε, η Μαστροκώστα είχε νοσήσει και παλαιότερα, αλλά τότε είχε καταφέρει να βγει νικήτρια.

Γωγώ Μαστροκώστα: Η μάχη με την ασθένεια

Τα τελευταία χρόνια, η Γωγώ Μαστροκώστα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ τους τελευταίους μήνες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», καθώς η κατάστασή της είχε επιδεινωθεί. Δίπλα της βρισκόταν συνεχώς ο σύζυγός της, στηρίζοντάς την σε κάθε στιγμή της δοκιμασίας.

Παρά τις δυσκολίες, η γνωστή επιχειρηματίας και πρώην αθλήτρια προτίμησε όλα αυτά τα χρόνια να κρατά χαμηλό προφίλ, επιλέγοντας να προστατεύσει την ιδιωτική της ζωή από τα φώτα της δημοσιότητας. Ακόμη και το τελευταίο διάστημα, όταν η υγεία της είχε επιβαρυνθεί, συνέχισε να αντιμετωπίζει με αξιοπρέπεια και διακριτικότητα τη μάχη που έδινε.

Ποια ήταν η Γωγώ Μαστροκώστα

Γεννήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 1970 στο Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας, από όπου είναι η καταγωγή της. Πρώτος της στόχος ήταν να σπουδάσει στην Ιατρική, αλλά τελικά μπήκε στη Γυμναστική Ακαδημία.

Το 1995, ξεκίνησε την καριέρα της στην τηλεόραση ως γυμνάστρια μέσα από τη συχνότητα του MEGA και την πρωινή εκπομπή «Μεταξύ μας». Το 2007, αποφάσισε να ασχοληθεί με το τραγούδι και κυκλοφόρησε το δικό της δίσκο με τίτλο «Αμαρτία».

Στις 28 Μαϊου 2010, παντρεύτηκε με τον ποδοσφαιριστή Τραϊανό Δέλλα και την ίδια μέρα βάφτισαν την κόρη τους, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.