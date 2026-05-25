Ο Μοχάμεντ Σαλάχ φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα της Λίβερπουλ στην αναμέτρηση απέναντι στην Μπρέντφορντ, αποχαιρετώντας το «Άνφιλντ» μέσα σε έντονα φορτισμένο κλίμα.

Οι «ρεντς» ολοκλήρωσαν τη φετινή Premier League με ισοπαλία 1-1 κόντρα στις «μέλισσες», εξασφαλίζοντας την πέμπτη θέση και την παρουσία τους στη League Phase του επόμενου Champions League.

Το παιχνίδι είχε ξεχωριστή σημασία για τον Αιγύπτιο σταρ, ο οποίος είχε ήδη γνωστοποιήσει πως στο τέλος της σεζόν θα αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ, βάζοντας τέλος σε μια σπουδαία πορεία στο Μέρσεϊσαϊντ. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο Σαλάχ γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο της ομάδας, σε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς.

Αποχαιρετιστήριο ήταν το ματς και για τον Άντι Ρόμπερτσον, με τον Σκωτσέζο μπακ να γνωρίζει επίσης θερμό χειροκρότημα και standing ovation από τους φίλους της Λίβερπουλ.

