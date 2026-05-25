Aνατροπή αυτοκινήτου σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (25/5/26) λίγο μετά τις 9 στο 183,5 χλμ της εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας. Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, το ατύχημα σημειώθηκε στην αρχή σχεδόν της ευθείας πριν τα Καμένα Βούρλα.

Κάτω από άγνωστες προς το παρόν συνθήκες ο οδηγός του οχήματος που κινούνταν προς Αθήνα, έχασε τον έλεγχο του, με αποτέλεσμα να προσκρούσει με δύναμη στο πλάι και στη συνέχεια να αναποδογυρίσει στο μέσον της οδού.

Κατά το τοπικό σάιτ που επικαλείται αυτόπτες μάρτυρες ο οδηγός κατάφερε να βγει μόνος του από το όχημα.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όχημα της Πυροσβεστικής και πλήρωμα της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας ενώ έγινε η διακομιδή του στο Κέντρο Υγείας Καμένων Βούρλων για την αξιολόγηση της κατάστασής του.