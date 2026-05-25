Σαφές μήνυμα ότι οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν έχουν σημειώσει πρόοδο, χωρίς ωστόσο να βρίσκονται ακόμη στο στάδιο υπογραφής συμφωνίας, έστειλε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάι. Οι δηλώσεις του έγιναν ενώ συνεχίζονται οι διπλωματικές διεργασίες για τον τερματισμό του πολέμου και την αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, τόνισε ότι Τεχεράνη και Ουάσινγκτον έχουν καταλήξει σε κοινή βάση για «μεγάλο μέρος» των θεμάτων που βρίσκονται υπό συζήτηση, ξεκαθαρίζοντας ότι αυτό «δεν σημαίνει πως επίκειται η υπογραφή συμφωνίας».

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ εξήγησε ότι, στην παρούσα φάση, δεν γίνεται αναφορά στο πυρηνικό πρόγραμμα, καθώς η προτεραιότητα της Τεχεράνης είναι ο τερματισμός του πολέμου. «Σε αυτό το στάδιο δεν μιλάμε για το πυρηνικό ζήτημα και η εστίασή μας είναι στον τερματισμό του πολέμου», δήλωσε, προσθέτοντας ότι το θέμα του πυρηνικού προγράμματος θα τεθεί υπό διαπραγμάτευση μόνο εφόσον οριστικοποιηθεί το μνημόνιο κατανόησης.

Παράλληλα, ο Μπαγκάι υπογράμμισε ότι το Ιράν δεν επηρεάζεται από «απειλές», «πιέσεις» ή επικοινωνιακού χαρακτήρα ενέργειες της άλλης πλευράς. «Οι απειλές, οι πιέσεις, τα αφηγήματα και η δημοσίευση γελοιογραφιών αποτελούν μέρος της πολιτικής σε εκείνο το μέρος του κόσμου. Εμείς συνεχίζουμε τη δουλειά μας στο πεδίο της δράσης», σημείωσε.

Ο εκπρόσωπος επανέλαβε επίσης τη δυσπιστία της Τεχεράνης απέναντι στην Ουάσινγκτον, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν «εγγυήσεις» πως οι ΗΠΑ θα τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους σε περίπτωση συμφωνίας. «Είμαστε επικεντρωμένοι στον σχεδιασμό και την προώθηση των καλύτερων μεθόδων για τη διασφάλιση των εθνικών συμφερόντων του Ιράν», ανέφερε, τονίζοντας ότι η χώρα του δεν πρόκειται να αντιγράψει το ύφος και την προσέγγιση του εχθρού.

«Ως ένα πολιτισμένο, καλλιεργημένο και ισχυρό έθνος, όπου κρίνουμε απαραίτητο και με όποιον τρόπο είναι κατάλληλος, θα απαντήσουμε στον εχθρό, όπως έχουμε ήδη πράξει», πρόσθεσε ο Μπαγκάι.

Πακιστανική διαμεσολάβηση και ζήτημα των Στενών του Ορμούζ

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών απέδωσε τις πρόσφατες εξελίξεις στη διαμεσολάβηση του Πακιστάν και άλλων χωρών, σημειώνοντας ότι οι συνομιλίες περιλαμβάνουν και ρήτρα για τον τερματισμό της σύγκρουσης στον Λίβανο.

Ειδική αναφορά έκανε στα Στενά του Ορμούζ, επισημαίνοντας ότι η διαχείριση της κρίσιμης θαλάσσιας οδού ανήκει στις παράκτιες χώρες. Όπως είπε, η Τεχεράνη δεν προτίθεται να επιβάλει διόδια, αλλά «είναι φυσιολογικό οι υπηρεσίες που θα παρέχονται να έχουν κάποιο αντίτιμο».

«Βρισκόμαστε σε επαφή με τις χώρες που συνορεύουν με το Στενό του Ορμούζ, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια εκεί και να προστατεύσουμε τα συμφέροντά τους», συμπλήρωσε.

Ανησυχία για πιθανή υπονόμευση από το Ισραήλ

Ο Μπαγκάι επισήμανε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σχέδιο για επίσημη επίσκεψη στο Πακιστάν ή για επίσκεψη Πακιστανών αξιωματούχων στην Τεχεράνη.

Αναφερόμενος στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις και στην πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία Νετανιάχου-Τραμπ, προειδοποίησε ότι το Ισραήλ μπορεί να «υπονομεύσει» τις συνομιλίες. «Η σιωνιστική οντότητα κάνει ό,τι μπορεί για να υπονομεύσει τη συμφωνία και αναμένουμε ορισμένες ενέργειες από το Ισραήλ, ώστε να επηρεαστεί εκ νέου ολόκληρη η διαπραγματευτική διαδικασία», ανέφερε.

«Τίποτα δεν αποκλείεται· ωστόσο, οι χώρες που καλούν σε πόλεμο και εχθροπραξίες, συμπεριλαμβανομένης της σιωνιστικής οντότητας, έχουν έντονη παρουσία στα μέσα ενημέρωσης και μπορεί να επηρεάσουν τους Αμερικανούς αξιωματούχους», πρόσθεσε.

Τέλος, ο Μπαγκάι αποκάλυψε ότι ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραγτσί, δεν θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, λόγω ζητήματος που σχετίζεται με τη χορήγηση βίζας από τις Ηνωμένες Πολιτείες.