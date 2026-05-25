Μεγαλωμένος στο μπλοκ 94 του Παρισιού. Θαμπωμένος από τον Θοδωρή Παπαλουκά και τον κόσμο του Ολυμπιακού από το μακρινό 2010 και τον τελικό στο Παρίσι. Και έπειτα ένας κανονικός σταρ του ΝΒΑ στο Ντένβερ, το Ορλάντο, τη Βοστώνη, τη Νέα Υόρκη, το Ντιτρόιτ. Μια ντουζίνα χρόνια και συμβόλαια που ξεπέρασαν σε σύνολο τα 150 εκατ. δολάρια και τον ανέδειξαν σε μια παγκόσμια προσωπικότητα του μπάσκετ.

Και όμως ο Εβάν Φουρνιέ ήταν πάντα πλασμένος για τον Πειραιά. Και το ήξερε. Το ομολόγησε πριν συμβούν όλα πως θέλει να φορέσει αυτή τη φανέλα. «Θέλω να παίξω στον Ολυμπιακό αν επιστρέψω στην Ευρώπη» είπε τον Σεπτέμβρη του 2022. Και όσα ακολούθησαν δεν είναι παρά η εκπλήρωση μιας προφητείας. Μέχρι χθες βράδυ. Στην Αθήνα του. Στο ΟΑΚΑ του. Στον τελικό της ζωής του. Οδηγώντας σαν… τρελό φορτηγό. Με 20 πόντους (3/5 διπ., 3/7 τριπ., 5/5 βολές), 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ.

Μα πάνω από όλα με αυτό που χωρά σε εκείνη τη λέξη: leadership. Ο μεγάλος ηγέτης του νέου πρωταθλητή Ευρώπης. Οπως ο Βασίλης Σπανούλης στη δική του ραψωδία κόντρα στη Βασίλισσα το 2013. Ετσι και ο Γάλλος. Μπήκε στην εξίσωση στο 13-20 της πρώτης περιόδου. Και εκείνος το γύρισε. Εκείνος τους ξύπνησε. Εκείνος… τα πάντα όλα. Οπως ταιριάζει στον σημαντικότερο παίκτη που πατά αυτή την εποχή τα παρκέ της Ευρώπης.

Πέρσι στον χαμένο ημιτελικό με τη Μονακό έβαλε τους 31 από τους 68. Φέτος για να βάλει στην εξίσωση τον Τάιλερ Ντόρσεϊ και να επιτρέψει στον Γιώργο Μπαρτζώκα να κερδίσει έναν ακόμη πρωταγωνιστή, δέχτηκε να αφήσει την 5άδα και να λειτουργήσει ολόκληρη τη χρονιά σαν έκτος παίκτης. Στο μπάσκετ βεβαίως δεν έχει σημασία ποτέ ποιος ξεκινά μια παρτίδα αλλά ποιος την τελειώνει. Και ο Φουρνιέ χθες βράδυ την… τελείωσε.

Και τη μάχη του τελικού. Και τη Ρεάλ που πάλεψε σαν το θηρίο. Και την Ευρωλίγκα του 2026. Ολα για την κούπα που τον έφερε πίσω στην Ευρώπη. Που του έδωσε κίνητρο να συνεχίσει το μπάσκετ. Που τον έκανε… δικό μας άνθρωπο και μέρος της ιστορίας του Ολυμπιακού. Εκείνος που έφερε το 4ο. Οχι από το Παρίσι. Από το ΟΑΚΑ, στο Πασαλιμάνι. «Οε, οε, οε, Φουρνιέ» τον αποθέωσαν 20.000 από την κερκίδα την ώρα που πήρε στα χέρια του το βραβείο του MVP. Και εκείνος γελούσε περιμένοντας την… κούπα την καλή. Τη μεγάλη που από χθες είναι (και) δική του.

Οσον αφορά στο τι είπε ο γάλλος σούπερ σταρ;

«Ακούγεται υπέροχο. Τρομεροί οπαδοί. Θέλω να πω ευχαριστώ στους οπαδούς, στην ομάδα. Ηταν πολύ δύσκολο για μας, αλλά ήταν αδύνατο να χάσουμε με αυτόν τον κόσμο», τόνισε ο Φουρνιέ όταν ρωτήθηκε για το πώς νιώθει ένας πρωταθλητής Ευρώπης. Οταν ρωτήθηκε αν πήρε κίνητρο από την περασμένη σεζόν απάντησε ως εξής: «Δεν πήρα από πέρσι κίνητρο. Πήρα από αυτό που συμβαίνει με τον κόσμο».