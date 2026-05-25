Ο Άρης μπαίνει στην τελευταία εβδομάδα του Μαΐου, με αρκετές επαφές που βρίσκονται σε εξέλιξη και αποφάσεις που εκκρεμούν.

Πέραν των μεταγραφικών, όπου οι συζητήσεις γίνονται σταδιακά πιο έντονες, ανοικτό παραμένει το μέτωπο της προετοιμασίας και το οποίο οι Θεσσαλονικείς καλούνται να κλείσουν μέσα στα επόμενα 24ωρα.

Ο Αρης δεν έχει καταλήξει ακόμα στο μέρος το οποίο θα φιλοξενήσει το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας του. Πέραν της Σερβίας και του Ζλάτιμπορ, η νέα επιλογή η οποία εξετάζεται τα τελευταία 24ωρα είναι εκείνη του Πράβετς. Ο Αρης έχει επισκεφθεί άλλες δύο φορές στο παρελθόν το εν λόγω προπονητικό κέντρο της Βουλγαρίας, στο οποίο δεν αποκλείεται να πραγματοποιήσουν αυτοψία οι άνθρωποι της ομάδας για να πάρουν τις τελικές αποφάσεις τους.