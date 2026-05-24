Η παραδοσιακή μέθοδος πρόβλεψης του καιρού, τα Μερομήνια, επανέρχεται στο προσκήνιο, προειδοποιώντας για ένα ιδιαίτερα σκληρό καλοκαίρι που έρχεται.

Σύμφωνα με αυτή την αρχαία τεχνική, οι Έλληνες επιχειρούν να αποκτήσουν μια συνολική εικόνα των καιρικών συνθηκών των επόμενων μηνών, ώστε να οργανώσουν εγκαίρως τις δραστηριότητες, αλλά και τις διακοπές τους.

Η μετάβαση από την άνοιξη στο καλοκαίρι αναμένεται να είναι ομαλή, σύμφωνα με τα Μερομήνια, τον Ιούνιο. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, ενώ τα καιρικά φαινόμενα θα είναι περιορισμένα. Η σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας θα έρθει χωρίς απότομες μεταβολές, προσφέροντας μια ήπια έναρξη της θερινής περιόδου.

Ιούλιος και Αύγουστος: οι πιο απαιτητικοί μήνες

Το σκληρό καλοκαίρι που προβλέπουν τα Μερομήνια θα εκδηλωθεί με μεγαλύτερη ένταση τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Αυτοί οι μήνες θεωρούνται οι πιο δύσκολοι, με συνεχόμενα κύματα καύσωνα να πλήττουν κυρίως τις ηπειρωτικές περιοχές της χώρας. Οι ενδείξεις δείχνουν, ότι ο Αύγουστος θα είναι ο πιο απαιτητικός μήνας, καθώς το θερμόμετρο θα παραμένει σταθερά σε πολύ υψηλές τιμές.

Ξηρασία και παρατεταμένη ζέστη

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου οι βροχοπτώσεις θα είναι ελάχιστες έως ανύπαρκτες. Η ξηρασία θα κυριαρχεί, ενώ η ζέστη θα διατηρείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Με βάση αυτή την πρόβλεψη, απαιτείται προσοχή και σωστή προετοιμασία, ιδιαίτερα για όσους θα βρεθούν σε περιοχές με έντονη ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες.

Κλασικό ελληνικό καλοκαίρι με έντονες αντιθέσεις

Συνολικά, τα Μερομήνια σκιαγραφούν ένα τυπικό μεσογειακό καλοκαίρι με έντονες εναλλαγές. Η ήπια αρχή θα δώσει τη θέση της σε μια περίοδο παρατεταμένης ζέστης, με κορύφωση στα μέσα και τέλη της θερινής σεζόν. Ο πιο δύσκολος μήνας θα απαιτήσει αυξημένη προσοχή και λήψη μέτρων προστασίας από τον καύσωνα, ιδίως κατά τις μεσημβρινές ώρες, όπου η ένταση του ήλιου θα είναι στο αποκορύφωμά της.