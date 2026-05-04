Τα Μερομήνια αποτελούν μια παλιά λαϊκή μέθοδο πρόγνωσης του καιρού, που εξακολουθεί να προσελκύει το ενδιαφέρον πολλών, ειδικά ενόψει σημαντικών περιόδων όπως το καλοκαίρι και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

Σύμφωνα με τις φετινές εκτιμήσεις από τα Μερομήνια, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος αναμένεται γενικά ευνοϊκό, με καλές καιρικές συνθήκες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Οι θερμοκρασίες προβλέπεται να κινηθούν σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, με ηλιοφάνεια και ήπιους ανέμους, ιδανικούς για εκδρομές και εξορμήσεις. Ωστόσο, δεν αποκλείονται τοπικές μπόρες κυρίως σε ορεινές περιοχές τις απογευματινές ώρες.

Όσον αφορά το φετινό καλοκαίρι, τα Μερομήνια «δείχνουν» μια περίοδο με έντονα ζεστά διαστήματα, αλλά χωρίς ακραία και παρατεταμένα κύματα καύσωνα. Ο Ιούνιος αναμένεται ήπιος, με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, ενώ ο Ιούλιος φαίνεται να φέρνει τις πιο υψηλές θερμοκρασίες, με μικρά διαλείμματα δροσιάς. Ο Αύγουστος, σύμφωνα πάντα με τη λαϊκή παράδοση, ενδέχεται να παρουσιάσει εναλλαγές, με ζέστη αλλά και κάποια πρόσκαιρη αστάθεια, κυρίως προς τα τέλη του μήνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα Μερομήνια δεν αποτελούν επιστημονική μέθοδο πρόγνωσης, αλλά βασίζονται σε παρατηρήσεις και παραδόσεις πολλών ετών. Παρ’ όλα αυτά, συνεχίζουν να αποτελούν ένα ενδιαφέρον «εργαλείο» για όσους θέλουν μια πιο παραδοσιακή ματιά στον καιρό.