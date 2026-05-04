Ο Σέρτζιο Σκαριόλο τοποθετήθηκε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του Game 3 της σειράς των playoffs της EuroLeague απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ, αποφεύγοντας να δώσει ξεκάθαρη απάντηση για το μέλλον των Τρέι Λάιλς και Μάριο Χεζόνια.

Ο τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης ξεκαθάρισε ότι ζητήματα που αφορούν συμβόλαια και τον σχεδιασμό της ομάδας αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα της διοίκησης, επισημαίνοντας πως ο ίδιος επικεντρώνεται αποκλειστικά στο αγωνιστικό κομμάτι.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην κατάσταση της Ρεάλ Μαδρίτης στη σειρά, τονίζοντας ότι η ομάδα βρίσκεται ένα βήμα πριν την πρόκριση στο Final Four, αλλά χρειάζεται απόλυτη συγκέντρωση απέναντι σε έναν απαιτητικό αντίπαλο.

Στάθηκε επίσης στο βεβαρημένο πρόγραμμα και στην ανάγκη διαχείρισης της κόπωσης, ενώ αναφέρθηκε στην απουσία του Έντι Ταβάρες, υπογραμμίζοντας ότι η ομάδα έχει καταφέρει να ανταποκριθεί συλλογικά.