Ο Ντιέγκο Σιμεόνε απάντησε με χιούμορ για την αλλαγή ξενοδοχείου της Ατλέτικο Μαδρίτης ενόψει της ρεβάνς με την Άρσεναλ στα ημιτελικά του Champions League.

Τα ισπανικά ΜΜΕ συνέδεσαν την επιλογή με τις προλήψεις του Αργεντινού τεχνικού, μετά τη βαριά ήττα της ομάδας του με 4-0 στο Emirates νωρίτερα στη σεζόν.

Ο Σιμεόνε τόνισε πως η Ατλέτικο βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση από τον Οκτώβριο, πριν αστειευτεί λέγοντας ότι ο βασικός λόγος της αλλαγής ήταν πως το νέο ξενοδοχείο ήταν πιο φθηνό.