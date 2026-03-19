Μπορεί η Ατλέτικο Μαδρίτης να ήττηθηκε με 3-2 στο «Tottenham Hotspur Stadium» από τη Τότεναμ, όμως πέρασε στα προημιτελικά του UEFA Champions League, καθώς είχε επικρατήσει με 5-2 στον πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι. Μάλιστα, αυτή έμελλε να είναι η όγδοοη πρόκριση του Ντιέγκο Σιμεόνε στους «8» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης σε 13 χρόνια. Όλες φυσικά ως προπονητής της Ισπανικής ομάδας.

‘Οταν ρωτήθηκε για το συγκεριμένο επίτευγμα ο «Τσόλο» απάντησε λακωνικά , λέγοντας ότι: «Μερικές φορές δεν χρειάζεται να μιλήσεις, οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους».

Υπεμθυμίζουμε ότι οι προηγούμενες χρονιές που προκρίθηκε στα προημιτελικά της διοργάνωσης ήταν το 2014, 2015, 2016, 2017, 2020, 2022, 2024 και τη φετινή. Μάλιστα, το 2014 και 2016 έφτασε μέχρι το τέλος της διαδρομής χωρίς όμως να «πιεί νερό», αφού ηττήθηκε στον τελικό από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

