Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 3-1 του Ολυμπιακού για την τρίτη αγωνιστική των play offs 1-4 της Super League και ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε στην κάμερα της NOVA για την εμφάνιση της ομάδας του και το σημείο-κλειδί για τη νίκη της.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ραζβάν Λουτσέσκου

«Ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι στο πρώτο μέρος, ίσως ο Ολυμπιακός να είχε λίγο περισσότερο τον έλεγχο, καταφέραμε να σκοράρουμε και αντί να αξιολογίσουμε σωστά κάποιες καταστάσεις όπως έπρεπε δεν το κάναμε, ήρθε η ισοφάριση.

Στο δεύτερο μέρος, μπήκαμε με πολύ περισσότερη ενέργεια και αυτοπεποίθηση, καταφέραμε να σκοράρουμε δύο τέρματα, είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού και μια πολύ σημαντική απόκρουση από τον τερματοφύλακά μας, όταν το σκορ ήταν ακόμα στο 2-1. Νομίζω πως αυτό ήταν ένα από τα σημεία κλειδιά του αγώνα.