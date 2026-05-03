Η Τότεναμ αξιοποίησε την ήττα της Γουέστ Χαμ, νίκησε 2-1 την Άστον Βίλα στο Βίλα Παρκ και ανέβηκε πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, στο +1 από τα «σφυριά», τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος της Premier League.

Τα «σπιρούνια» μπήκαν εντυπωσιακά και προηγήθηκαν 2-0 στο 25’, με Γκάλαχερ (12’) και Ριτσάρλισον (25’), ενώ είχαν και δοκάρι με τον Παουλίνια. Από εκεί και πέρα διαχειρίστηκαν τον ρυθμό του αγώνα, σε μια αναμέτρηση όπου η Άστον Βίλα ήταν ουσιαστικά ακίνδυνη μέχρι το φινάλε, μειώνοντας απλώς στις καθυστερήσεις (95’) με τον Μπουεντία.

Για την Τότεναμ αυτή ήταν η δεύτερη σερί νίκη εκτός έδρας, δείχνοντας αντίδραση στην τελική ευθεία της σεζόν, ενώ η Βίλα έχασε την ευκαιρία να «κλειδώσει» στόχους στην Ευρώπη, σε ένα προβληματικό αγωνιστικά βράδυ.

AΣΤΟΝ ΒΙΛΑ: Μαρτίνες, Κας, Λίντελεφ, Μινγκς, Μάατσεν, Μπογκάρντε, Μπάρκλεϊ (85′ Μπέιλι), Τίλεμανς, Σάντσο (85′ Μπουεντία), Ρότζερς, Έιμπραχαμ (60’ Έιμπραχαμ)

ΤΟΤΕΝΑΜ: Κίνσκι, Ντάνσο, Ουντόγκι, Φαν ντε Φεν, Πόρο, Γκάλαχερ, Παλίνια, Μπεντανκούρ (66’ Σπενς), Ριτσάρλισον (90+2′ Σαρ), Τελ (90+2′ Μπέργκβαλ), Κολό Μουανί (66’ Μπισουμά).

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 35ης αγωνιστικής:

Λιντς – Μπέρνλι 3-1 (8′ Σταχ, 52′ Οκάφορ, 56′ Κάλβερτ-Λιούιν / 71′ Τσάουνα)

Μπρέντφορντ – Γουέστ Χαμ 3-0 (15′ αυτ. Μαυροπάνος, 54′ Τιάγκο, 82′ Ντάμσγκαρντ)

Νιουκάστλ – Μπράιτον 3-1 (12′ Οσούλα, 24′ Μπερν, 61′ Χίνσελγουντ, 90′ Μπαρνς)

Γουλβς- Σάντερλαντ 1-1 (17′ Μουκιέλε, 54′ Μπουένο)

Άρσεναλ – Φούλαμ 3-0 (9′ Γκιόκερες, 40′ Σάκα, 45′ Γκιόκερες)

Μπόρνμουθ – Κρίσταλ Πάλας 3-0 (10′ αυτ. Λέρμα, 32′ πεν. Κρούπι, 76′ Ράγιαν)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ 3-2 (6′ Κούνια, 14′ Σέσκο, 77′ Μέινου / 47′ Σόμποσλαϊ, 56′ Χάκπο)

Άστον Βίλα – Τότεναμ 1-2 (96′ Μπουεντία / 12’ Γκάλαχερ, 25’ Ριτσάρσλισον)

4/05 19:00 Τσέλσι – Νότιγχαμ

4/05 22:00 ‘Εβερτον – Μάντσεστερ Σίτι

Η βαθμολογία