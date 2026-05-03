Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος άνοιξε ξανά τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram σχεδόν δύο μέρες αφού τον είχε κλείσει.

Η συγκεκριμένη κίνηση πάρθηκε μετά την τιμωρία που του επιβλήθηκε από τη Euroleague, έπειτα από το πέρας του δεύτερου αγώνα κόντρα στη Βαλένθια.

Όμως, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκού πήρε την απόφαση να ενεργοποιήσει ξανά το λογαριασμό του, ανεβάζοντας πρώτα ένα βίντεο και αφήνοντας να εννοηθεί ότι: «όταν ακούγονται πολλά ψέματα, κανείς δεν μπορεί να μείνει άπραγος».

Στη δεύτερη ανάρτησή του, υπάρχει η φωτογραφία της κόρης του Δέσποινας, με το hashtag #godmother (νονά).

