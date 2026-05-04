Ο Ζαν-Λικ Μελανσόν, ηγέτης της ριζοσπαστικής αριστεράς στη Γαλλία και επικεφαλής του κόμματος «Ανυπότακτη Γαλλία», ανακοίνωσε σήμερα, 3 Μαΐου 2026, ότι θα είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 2027.

Ο Μελανσόν, ηγετική φυσιογνωμία του πολιτικού κινήματος «La France Insoumise», επιβεβαίωσε την πρόθεσή του με μία λιτή δήλωση στο τηλεοπτικό δίκτυο TF1: «Ναι, είμαι υποψήφιος».

Σε ηλικία 74 ετών, ο Μελανσόν παραμένει σταθερή παρουσία στη γαλλική αριστερά. Έχει διατελέσει υπουργός σε προηγούμενες κυβερνήσεις, ως μέλος του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ενώ έχει διεκδικήσει την προεδρία το 2012, το 2017 και το 2022, όταν κατέλαβε την τρίτη θέση, πίσω από τη Μαρίν Λε Πεν και τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

«Έχουμε λιγότερο από ένα χρόνο μέχρι τον δεύτερο γύρο των εκλογών. Από την πλευρά μας, όλα είναι έτοιμα – υπάρχει ομάδα, πρόγραμμα και ένας μοναδικός υποψήφιος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μελανσόν.

Το πολιτικό σκηνικό ενόψει των εκλογών του 2027

Σύμφωνα με το γαλλικό σύνταγμα, ο Εμανουέλ Μακρόν δεν μπορεί να διεκδικήσει τρίτη θητεία στην προεδρία. Παράλληλα, ο Εντουάρ Φιλίπ, πρώτος πρωθυπουργός του Μακρόν το 2017, αναμένεται να είναι υποψήφιος, εκπροσωπώντας το κεντροδεξιό στρατόπεδο.

Το ακροδεξιό κόμμα Εθνική Συμμαχία (RN), υπό την ηγεσία της Μαρίν Λε Πεν και του προστατευόμενού της Ζορζάν Μπαρντελά, καταγράφει ισχυρά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις. Ωστόσο, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει τον έλεγχο καμίας μεγάλης πόλης στις δημοτικές εκλογές του Μαρτίου.

Η Λε Πεν, που έχει διεκδικήσει την προεδρία στις τρεις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, δεν μπορεί να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα λόγω καταδίκης για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η ίδια έχει ασκήσει έφεση, ενώ σε περίπτωση αποτυχίας, αναμένεται ευρέως ο Μπαρντελά να αναλάβει τη θέση της στην προεκλογική μάχη.