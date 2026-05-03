Ένα φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση από πολλά μικρά σκάφη στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με ανακοίνωση της βρετανικής υπηρεσίας ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO.

Το περιστατικό, το πιο πρόσφατο σε μια σειρά παρόμοιων επιθέσεων στην κρίσιμης σημασίας θαλάσσια οδό, σημειώθηκε 11 ναυτικά μίλια δυτικά της ιρανικής πόλης Σιρίκ. Η UKMTO ανέφερε ότι όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και δεν έχουν καταγραφεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης για την επίθεση στο πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου.

Από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, πλοία έχουν επανειλημμένα δεχθεί επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ, αυξάνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών στην περιοχή.

Διπλωματικός πυρετός στη Μέση Ανατολή: Η Τεχεράνη έλαβε και εξετάζει την απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση των 14 σημείων

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάι, ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απέστειλαν την επίσημη απάντησή τους στην ιρανική πρόταση και το κείμενο βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό εξέταση από την ηγεσία της χώρας.

Μιλώντας ζωντανά στην κρατική τηλεόραση, ο Μπαγκάι προέβη σε μια κρίσιμη διευκρίνιση που αλλάζει τα δεδομένα των διαπραγματεύσεων: ξεκαθάρισε ότι η «πρόταση 14 σημείων» του Ιράν δεν περιλαμβάνει το πυρηνικό ζήτημα.

«Το πυρηνικό ζήτημα δεν περιλαμβάνεται στην πρόταση των 14 σημείων. Όσα έχουν αναφερθεί από ορισμένα μέσα ενημέρωσης αποτελούν αποκύημα της φαντασίας τους», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Σύμφωνα με τον Μπαγκάι, το σχέδιο επικεντρώνεται «αποκλειστικά στον τερματισμό του πολέμου», χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τους όρους που περιλαμβάνονται.