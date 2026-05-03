Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάι, ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απέστειλαν την επίσημη απάντησή τους στην ιρανική πρόταση και το κείμενο βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό εξέταση από την ηγεσία της χώρας.

Μιλώντας ζωντανά στην κρατική τηλεόραση, ο Μπαγκάι προέβη σε μια κρίσιμη διευκρίνιση που αλλάζει τα δεδομένα των διαπραγματεύσεων: ξεκαθάρισε ότι η «πρόταση 14 σημείων» του Ιράν δεν περιλαμβάνει το πυρηνικό ζήτημα.

«Το πυρηνικό ζήτημα δεν περιλαμβάνεται στην πρόταση των 14 σημείων. Όσα έχουν αναφερθεί από ορισμένα μέσα ενημέρωσης αποτελούν αποκύημα της φαντασίας τους», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Σύμφωνα με τον Μπαγκάι, το σχέδιο επικεντρώνεται «αποκλειστικά στον τερματισμό του πολέμου», χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τους όρους που περιλαμβάνονται.