Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σε συνέντευξή του στο ισραηλινό δίκτυο Kan News ότι εξέτασε τη νέα πρόταση που υπέβαλε το Ιράν, χαρακτηρίζοντάς την «απαράδεκτη».

Trump says he reviewed Iran’s new proposal and rejected it. He added that the military situation is “going very well.” Source: Kan News — Clash Report (@clashreport) May 3, 2026

Νωρίτερα, το Ιράν είχε ανακοινώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν μέσω του Πακιστάν στην ειρηνευτική πρόταση των 14 σημείων και ότι η Τεχεράνη αξιολογεί την απάντηση, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Σε αυτό το στάδιο, δεν έχουμε διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, διαψεύδοντας σχετικά δημοσιεύματα.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι «το ζήτημα των πυρηνικών δεν περιλαμβάνεται στην πρόταση των 14 σημείων» και χαρακτήρισε τις αντίθετες αναφορές «αποκύημα της φαντασίας». Όπως εξήγησε, η πρόταση «επικεντρώνεται μόνο στον τερματισμό του πολέμου», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, η τελευταία πρόταση 14 σημείων του Ιράν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες αποσκοπεί στην επίλυση των διμερών ζητημάτων εντός 30 ημερών, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και όχι απλώς την παράταση της εκεχειρίας.

Αμερικανός ΥΠΟΚ Σκοτ Μπέσεντ: «Προκαλουμε ασφυξία στην ιρανική οικονομία – Δεν μπορούν να ππληρώσουν τους στρατιώτες τους»

Νωρίτερα σήμερα, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προκαλούν «ασφυξία» στο ιρανικό καθεστώς μέσα από τον οικονομικό αποκλεισμό που εφαρμόζουν, παράλληλα με τη στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησαν μαζί με το Ισραήλ στα τέλη Φεβρουαρίου εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Όπως ανέφερε, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «έδωσε εντολή τον Μάρτιο για άσκηση μέγιστης πίεσης στο Ιράν και πριν από τρεις εβδομάδες, διέταξε το υπουργείο Οικονομικών και εμένα να ξεκινήσουμε την (επιχείρηση) “Οικονομική Οργή” (“Economic Fury”)», δήλωσε ο Μπέσεντ μιλώντας στο Fox News.

Η επιχείρηση “Οικονομική Οργή” περιγράφεται ως το οικονομικό αντίστοιχο του πολέμου που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ο οποίος φέρει την ονομασία “Epic Fury” (“Επική Οργή”). Από τις 8 Απριλίου ισχύει εκεχειρία.

«Μπορώ να σας πω ότι προκαλούμε ασφυξία στο καθεστώς, ότι δεν είναι πλέον σε θέση να πληρώσουν τους στρατιώτες τους», υπογράμμισε ο Μπέσεντ, περιγράφοντας την κατάσταση στην Τεχεράνη.

«Αυτός είναι ένας πραγματικός οικονομικός αποκλεισμός», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει καθοριστικό ρόλο στην αποτροπή της κυκλοφορίας πλοίων από και προς το Ιράν. «Κανένα πλοίο δεν διέρχεται», υποστήριξε ο υπουργός.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Centcom), αρμόδια για τη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε ότι μέχρι σήμερα έχει εμποδιστεί η διέλευση σε 49 πλοία, στο πλαίσιο των περιοριστικών μέτρων.

Εντατικοποίηση οικονομικής πίεσης

Επίσης, ο Αμερικανός υπουργός πρόσθεσε ότι η Ουάσιγκτον «έχει αυξήσει την πίεση σε οποιονδήποτε στέλνει χρήματα στο Ιράν για να υποστηρίξει» τους Φρουρούς της Επανάστασης, χαρακτηρίζοντάς τους «διεφθαρμένη οργάνωση».

«Κλέβουν από τον ιρανικό λαό εδώ και χρόνια. Έχουν χρήματα στο εξωτερικό, τα οποία έχουμε εντοπίσει», συνέχισε ο Μπέσεντ, σημειώνοντας ότι «θα συνεχίσουμε να εντοπίζουμε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία και θα τα διατηρήσουμε για τον ιρανικό λαό μετά την επίλυση αυτής της σύγκρουσης».

Δηλώσεις για τη ναυσιπλοΐα και την οικονομία του Ιράν

Επιπλέον, σε ανάρτησή του στο X, ο υπουργός ανέφερε ότι ο οικονομικός αποκλεισμός θα συνεχιστεί «μέχρι να αποκατασταθεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στο προ της 27ης Φεβρουαρίου κατάσταση». Η δήλωση αυτή συνδέεται με τις κατηγορίες κατά της Τεχεράνης ότι εμποδίζει τη διέλευση μη συμμαχικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν με περιορισμό της διέλευσης ιρανικών πλοίων και εκείνων που συνδέονται με συμμάχους της Τεχεράνης.

Τέλος, την ίδια ημέρα, σε συνέντευξή του στο CBS, ο οικονομικός σύμβουλος του προέδρου Κέβιν Χάσετ ανέφερε ότι η ιρανική οικονομία βρίσκεται στο χείλος «ακραίας καταστροφής». «Έχουν υπερπληθωρισμό» και «αρχίζουν να υποφέρουν από λιμό», σημείωσε χαρακτηριστικά.