Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε το αεροσκάφος που μετέφερε τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, την Κυριακή στην Άγκυρα, λόγω ενός «απρόβλεπτου τεχνικού προβλήματος» που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης προς την Αρμενία.

Το κυβερνητικό αεροσκάφος είχε προορισμό την Αρμενία, όπου επρόκειτο να διεξαχθεί η Σύνοδος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Ωστόσο, αναγκάστηκε να διακόψει την πορεία του και να προσγειωθεί εκτός προγράμματος για προληπτικούς λόγους ασφαλείας.

Όπως ανακοινώθηκε από τη Γραμματεία Επικοινωνίας της ισπανικής κυβέρνησης, η διαδικασία της προσγείωσης εξελίχθηκε ομαλά και δεν σημειώθηκαν προβλήματα ή τραυματισμοί μεταξύ των επιβατών.

Η ισπανική αποστολή θα παραμείνει προσωρινά στην Άγκυρα, όπου ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα για τέτοιου είδους περιστατικά. Το ταξίδι προς την Αρμενία αναμένεται να συνεχιστεί μόλις επιδιορθωθεί το τεχνικό ζήτημα.

Ο Πέδρο Σάντσεθ επρόκειτο να συμμετάσχει στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, όπου ηγέτες από όλη την Ευρώπη θα συζητήσουν θέματα συνεργασίας, ασφάλειας και ενέργειας.