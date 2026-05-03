Η Εθνική Ελλάδας γνώρισε ήττα με 10-13 από την Αυστραλία στο τελευταίο παιχνίδι της πρώτης φάσης των προκριματικών του World Cup, σε μια αναμέτρηση που έκρινε και την τελική της κατάταξη στον όμιλο. Θυμίζουμε ότι απουσίαζε ο Χάρης Παυλίδης από τον πάγκο βρισκόταν ο Αντώνης Βλοντάκης, καθώς ο προπονητής της γαλανόλευκης είχε δεχθεί κόκκινη στον αγώνα κόντρα στην Ολλανδία.

Για την Αυστραλία αυτή ήταν η πρώτη νίκη στη διοργάνωση, ενώ για την Ελλάδα η δεύτερη ήττα σε τρεις αγώνες. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ολοκλήρωσε την Α’ φάση με μία νίκη και δύο ήττες, αποτέλεσμα που δεν της επέτρεψε να προκριθεί ως δεύτερη, με συνέπεια να καταλήξει στην τελευταία θέση του ομίλου.

Στη Β’ φάση των ομίλων, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία στις 4/5 και την Ιαπωνία στις 5/5, με στόχο την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Εξέλιξη αγώνα

Το παιχνίδι ξεκίνησε ισορροπημένα, με συνεχείς εναλλαγές στο σκορ και τις δύο ομάδες να βρίσκουν απαντήσεις η μία στην άλλη. Στο φινάλε του πρώτου μέρους η Αυστραλία πήρε μικρό προβάδισμα, όμως η Ελλάδα παρέμεινε κοντά στο σκορ, διατηρώντας το παιχνίδι ανοιχτό μέχρι το τέλος.