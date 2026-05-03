Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του θανάτου της 19χρονης Μυρτούς, η οποία συγκλονίζει την Κεφαλονιά και προκαλεί έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία.

Ο δικηγόρος της οικογένειας μίλησε για την πορεία των ερευνών, κάνοντας λόγο για τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών στον οργανισμό της και για ενδείξεις ύπαρξης κυκλώματος σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η Μυρτώ βρέθηκε με υψηλές συγκεντρώσεις κοκαΐνης, κάνναβης και αλκοόλ, ενώ –όπως υποστηρίζει η οικογένεια– δεν είχε τη βούληση να κάνει χρήση. Οι γονείς ζητούν να αποκαλυφθεί ποιος την οδήγησε σε αυτή την κατάσταση και τι συνέβη τις τελευταίες ημέρες πριν από τον θάνατό της.

Ανησυχία για κύκλωμα εκμετάλλευσης και δίκτυο ναρκωτικών

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Παναγής Δρακουλόγκωνας, δήλωσε στην ΕΡΤ ότι οι Αρχές πρέπει να ερευνήσουν σε βάθος το ενδεχόμενο ύπαρξης κυκλώματος σεξουαλικής εκμετάλλευσης νεαρών παιδιών στην Κεφαλονιά. Όπως είπε, η τοπική κοινωνία ζητά απαντήσεις για το πώς η 19χρονη οδηγήθηκε στον θάνατο και ποιοι ευθύνονται για την εμπλοκή της σε επικίνδυνες καταστάσεις.

«Αυτό που θέλει να μάθει η οικογένεια, αλλά και όλη η ελληνική κοινωνία, είναι ποιος έφερε τη Μυρτώ σ’ αυτή την κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δρακουλόγκωνας, υπογραμμίζοντας ότι «δεν θα έπαιρνε ποτέ ναρκωτικά με τη θέλησή της».

Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων

Όπως αποκάλυψε ο δικηγόρος, οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν «τεράστια ποσότητα ναρκωτικών» στον οργανισμό της νεαρής γυναίκας. «Εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης, κάνναβης και αλκοόλ», είπε, σημειώνοντας ότι αυτό αποδεικνύει πως η Μυρτώ δεν είχε βούληση εκείνες τις ώρες.

Παράλληλα, τόνισε ότι τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων βρίσκονται ακόμη στα εγκληματολογικά εργαστήρια και δεν έχει ενταχθεί στη δικογραφία το περιεχόμενο των μηνυμάτων που αντάλλαξαν εκείνο το βράδυ, κάτι που αναμένεται να ρίξει φως στην υπόθεση.

Οι γονείς ζητούν απαντήσεις

Η οικογένεια, όπως είπε ο δικηγόρος της, ζητά να μάθει «ποιος την οδήγησε εκεί και τι έγινε τις τελευταίες ημέρες και ώρες πριν από τον θάνατό της». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Μυρτώ «δεν έπινε καν αλκοόλ» και πως όσοι τη γνώριζαν επιβεβαιώνουν ότι προτιμούσε ποτά χωρίς οινόπνευμα.

Φόβος και σιωπή στην τοπική κοινωνία

Ο κ. Δρακουλόγκωνας, ο οποίος είναι και δήμαρχος Σάμης, επισήμανε ότι η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση και φόβο στην τοπική κοινωνία. Όπως είπε, δύο είναι τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τους κατοίκους: το ανεξέλεγκτο δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών και η πιθανή ύπαρξη κυκλώματος εκμετάλλευσης νεαρών παιδιών.

«Το δίκτυο ναρκωτικών έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο στην περιοχή μας», τόνισε, προσθέτοντας ότι υπάρχουν ενδείξεις πως κάποιοι αστυνομικοί φοβούνται να κάνουν τη δουλειά τους. «Υπάρχουν αστυνομικοί που φοβούνται, το λέω με σιγουριά», σημείωσε.

Καμία ευθύνη στους γιατρούς και διασώστες

Τέλος, ο δικηγόρος διέψευσε κατηγορηματικά ότι υπήρξε αμέλεια από την πλευρά των γιατρών ή των διασωστών. Όπως ανέφερε, «όλοι έκαναν τη δουλειά τους με επαγγελματισμό», ενώ και η μητέρα της Μυρτούς επιβεβαίωσε ότι «οι ισχυρισμοί περί αδιαφορίας είναι ψευδείς».