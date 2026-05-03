Η Ρωσία επιβεβαίωσε την πρόθεσή της να διατηρήσει τη συμμαχία της με τον ΟΠΕΚ+, παρά την αιφνιδιαστική απόφαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ) να αποχωρήσουν από το καρτέλ, ύστερα από έξι δεκαετίες συμμετοχής.

Η κίνηση των Εμιράτων έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό για το μέλλον του οργανισμού, ειδικά σε μια περίοδο που η παγκόσμια αγορά ενέργειας αντιμετωπίζει ιστορικές αναταράξεις λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι η Μόσχα δεν εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης και εξέφρασε την ελπίδα πως η έξοδος των ΗΑΕ δεν θα σημάνει το τέλος της ευρύτερης συνεργασίας του ΟΠΕΚ+.

Η αποχώρηση των ΗΑΕ αποτελεί την κορύφωση πολυετών εντάσεων με τη Σαουδική Αραβία, που επικεντρώνονται στην πολιτική παραγωγής πετρελαίου και στον ανταγωνισμό για περιφερειακή επιρροή. Παράλληλα, τα κράτη του Περσικού Κόλπου βρίσκονται αντιμέτωπα με το ενδεχόμενο κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ, ενώ η Ρωσία διαχειρίζεται τις επιπτώσεις από τις επιθέσεις στις ενεργειακές της υποδομές.

Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στη ρωσική κυβέρνηση, η Μόσχα δεν έχει κίνητρο να εγκαταλείψει τον ΟΠΕΚ+, καθώς δεν προβλέπει δυνατότητα σημαντικής αύξησης της παραγωγής της στο άμεσο μέλλον. Η σταθερότητα της συμμαχίας με το Ριάντ θεωρείται, συνεπώς, στρατηγικής σημασίας για τη Ρωσία.