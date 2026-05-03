Ο Ζινεντίν Ζιντάν αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές μορφές στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης, με επιτυχίες τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως προπονητής, έχοντας καθίσει δύο φορές στον πάγκο των «μερένγκες».

Ως προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Γάλλος κατέκτησε τρία Champions League και δύο πρωταθλήματα Ισπανίας.

Η μεταξύ τους σχέση θα μπορούσε να αποκτήσει και τρίτο κεφάλαιο τον περασμένο Δεκέμβριο. Σύμφωνα με δημοσίευμα της AS, άνθρωποι της Ρεάλ ήρθαν σε επαφή με τον Γάλλο τεχνικό, επιχειρώντας να τον πείσουν να επιστρέψει και να διαδεχθεί τον Τσάμπι Αλόνσο.

Η απάντηση, όμως, ήταν αρνητική. Όπως τονίζεται, ο Ζιντάν είχε ήδη δώσει τον λόγο του στην Γαλλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και αναμένεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας μετά το τέλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Ντιντιέ Ντεσάμπ.