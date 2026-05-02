Ο Κιλιάν Εμπαπέ βρέιηκε στο Κάλιαρι μαζί με τη σύντροφο του, Έστερ Εσπόσιτο. Οι Ισπανοί δημοσιογράφοι έκαναν λόγο πως ο Γάλλος έπαιξε το τελευταίο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης για αυτή τη σεζόν, μετά τον τραυματισμό στον αγώνα με τη ρεάλ Μπέτις.

Το ταξίδι του Εμπαπέ στην Ιταλία προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων από τους οπαδούς των «μερένγχες». Αυτό, γιατί υπάρχουν οι φήμες ότι αδιαφορεί για τη Ρεάλ και νοιάζεται μόνο για τη φυσική του κατάσταση ενόψει Μουντιάλ.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι αντιδράσεις από τους φίλους της Ρεάλ Μαδρίτης δεν άργησαν να εμφανιστούν, με αρκετούς να ασκούν έντονη κριτική στα social media για τη στάση του ποδοσφαιριστή, φτάνοντας ακόμη και στο σημείο να τον χαρακτηρίσουν «κακό συμπαίκτη».

Παράλληλα, δεν έλειψαν και πιο αιχμηρά σχόλια, όπως: «Ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ιστορία του συλλόγου προσποιείται τραυματισμό για να κάνει περιοδεία σε όλο τον κόσμο με τα χρήματα της Ρεάλ Μαδρίτης».

Επιπλέον, ορισμένοι τόνισαν: «Ενώ οι συμπαίκτες του τα δίνουν όλα στο τελευταίο μέρος της σεζόν, ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ομάδα δεν νοιάζεται καθόλου».