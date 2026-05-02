Η Μπαρτσελόνα ετοιμάζεται για κρίσιμο εκτός έδρας παιχνίδι στην Παμπλόνα απέναντι στην Οσασούνα, για την 34η αγωνιστική της La Liga, σε μια αναμέτρηση που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική στη μάχη του τίτλου.

Η είδηση που άλλαξε το κλίμα στα αποδυτήρια ήρθε από τον προπονητή Χάνσι Φλικ, ο οποίος ανακοίνωσε την επιστροφή του Ραφίνια στην αποστολή, μετά από απουσία περίπου πέντε εβδομάδων λόγω τραυματισμού.

Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός είχε τεθεί νοκ άουτ με πρόβλημα στον δικέφαλο μηριαίο για 5 εβδομάδες, όμως πλέον έχει επανέλθει σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων. Ο Γερμανός προπονητής υπογράμμισε ότι η παρουσία του είναι σημαντική, αν και η συμμετοχή του στο αρχικό σχήμα δεν θεωρείται πιθανή, με τον παίκτη να αναμένεται να ξεκινήσει από τον πάγκο και να μπει σταδιακά στο παιχνίδι.