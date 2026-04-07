Ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα, Ραφίνια, αποδεικνύει πως έχει ταλέντο όχι μόνο εντός, αλλά και εκτός γηπέδων.

Με αφορμή τους εορτασμούς του Καθολικού Πάσχα, ο Βραζιλιάνος επιφύλασσε μια ξεχωριστή και ιδιαίτερα ευφάνταστη έκπληξη για την οικογένειά του. Τι έκανε; Μεταμφιέστηκε σε πασχαλινό λαγό και γέμισε το σπίτι με δώρα, δημιουργώντας μια μαγική ατμόσφαιρα για τα παιδιά του.

Τα μικρά, γεμάτα ενθουσιασμό, ακολούθησαν τα «ίχνη» του λαγού, τα οποία ο ίδιος είχε φτιάξει με αυτοκόλλητα μέσα στο σπίτι, και οδηγήθηκαν τελικά στα πλούσια δώρα που τους περίμεναν.

Μια τρυφερή στιγμή που δείχνει μια διαφορετική πλευρά του Ραφίνια, μακριά από τα φώτα των γηπέδων.