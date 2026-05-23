Κοντά 9 χρόνια από τη μυστηριώδη εξαφάνιση της Χριστίνας Εξαρχουλέα στη Στούπα Δυτικής Μάνης και μάρτυρες φέρνουν στο φως τις τελευταίες κινήσεις της.

Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι της 24ης Οκτωβρίου 2017, η Χριστίνα Εξαρχουλέα μετά τον έντονο καυγά που είχε τον σύζυγό της κάνει ωτοστόπ στον κεντρικό δρόμο Στούπας – Καρδαμύλης – Κάμπου – Καλαμάτας, στο ύψος της Καρδαμύλης. Μία διερχόμενη οδηγός σταματά και τη μεταφέρει μέχρι τον Κάμπο Δυτικής Μάνης.

Τι είπε η μάρτυρας που τη μετέφερε

«Φεύγοντας από το Δημαρχείο Δυτικής Μάνης όπου εργάζομαι συνάντησα την Χριστίνα στην Καρδαμύλη, κοντά στο σχολείο, στο ρεύμα προς Καλαμάτα. Ήταν μόνη της, πεζή και μου έκανε σήμα να σταματήσω. Στην Καρδαμύλη το ωτοστόπ είναι κάτι συνηθισμένο. Την γνώριζα και την πήρα με το αυτοκίνητό μου, καθώς μου είπε πως πήγαινε προς τον Κάμπο…

Η Χριστίνα είχε μαζί της ένα τσαντάκι τύπου μπανάνα στην μέση της και μια μαύρη σακούλα σκουπιδιών γεμάτη περίπου μέχρι την μέση, αλλά φαινόταν ελαφριά. Θα μπορούσε να περιέχει λίγα ρούχα.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, το κινητό της τηλέφωνο χτύπησε τέσσερις με πέντε φορές, όμως εκείνη δεν απάντησε σε καμία κλήση. Μου έκανε εντύπωση πως φαινόταν ενοχλημένη κάθε φορά που χτυπούσε το τηλέφωνο, χωρίς όμως να τη ρωτήσω ποιος την καλούσε γιατί δεν ήθελα να γίνω αδιάκριτη. Στον δρόμο δεν συζητήσαμε κάτι ιδιαίτερο πέρα από ότι πήγαινε εκεί να συζητήσει για μια δουλειά στα χωράφια

Η διαδρομή κράτησε περίπου δεκαπέντε λεπτά και την άφησα έξω από το παλιό Δημαρχείο του Κάμπου…Τελευταία φορά την είδα λίγα λεπτά αργότερα. Μιλούσε στο κινητό και πήγαινε προς το κέντρο του χωριού».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η μαρτυρία αυτή επιβεβαιώνεται χρονικά με την τελευταία ενεργοποίηση του κινητού τηλεφώνου της, στις 13:29 το μεσημέρι, από κεραία κινητής τηλεφωνίας που καλύπτει την περιοχή Σταυροπηγίου, Κάμπου και Μάλτας. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, το κινητό της τηλέφωνο δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ ξανά.

Λίγη ώρα αργότερα, περίπου στις 13:45 το μεσημέρι , η 57χρονη εντοπίζεται ξανά από διερχόμενο οδηγό ταξί. Αυτή τη φορά βρίσκεται στη στάση λεωφορείου, κοντά στη διασταύρωση για Μάλτα Δυτικής Μάνης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Καρδαμύλη…στο δρόμο δηλαδή της επιστροφής.

Ο μάρτυρας οδηγός ταξί

«Εκείνη την ημέρα που είδα την Χριστίνα, γύριζα από την Καλαμάτα, θα πρέπει να ήταν περίπου 13:45 ώρα. Λίγο μετά το Σταυροπήγιο, στο ύψος της διασταύρωσης, που πάει για την Μάλτα υπάρχει μια στάση λεωφορείου, που έχει ένα κουβούκλιο για την βροχή. Η Χριστίνα στεκόταν, όρθια, μόνη της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Καρδαμύλη, λίγα μέτρα μετά την στάση και είχε μια διπλωμένη μαύρη σακούλα, την οποία την είχε κάτω από την μασχάλη της και δεν φαινόταν να είναι ούτε ογκώδης, ούτε βαριά, θα πρέπει να είχε λίγα πράγματα μέσα και θα μπορούσε να είναι ακόμα και άδεια και να είναι απλά διπλωμένη. Από την στάση του σώματός της, κατάλαβα ότι δεν περπατούσε, απλά στεκόταν και φαινόταν να θέλει να πάει προς Καρδαμύλη. Δεν μου έκανε κανένα σήμα να σταματήσω».

Οι Αρχές εκτιμούν πως η Χριστίνα είχε αλλάξει πορεία και είχε πάρει τον δρόμο της επιστροφής προς το σπίτι όπου την περίμενε ο σύζυγός της και της είχε μαγειρέψει…

Δυόμισι ώρες αργότερα, γύρω στις 16:00 άλλη διερχόμενη οδηγός ταξί την βλέπει να κινείται πεζή κοντά στο Δημαρχείο, επί του κεντρικού δρόμου Στούπας – Καρδαμύλης – Κάμπου – Καλαμάτας.

Περπατά στην άκρη του δρόμου, ακολουθώντας πορεία προς τη Στούπα, δηλαδή προς την κατεύθυνση όπου βρισκόταν το σπίτι της.

«Γύρω στις 16:00 θα πρέπει να είχαμε φτάσει στην Καρδαμύλη. Εκεί, στον κεντρικό δρόμο Στούπας – Καρδαμύλης – Καλαμάτας και στο ύψος μεταξύ του Δημαρχείου της Καρδαμύλης και του Κ.Ε.Π., είδα την Χριστίνα, η οποία ήταν μόνη της, πεζή και βάδιζε στην πλευρά του ρεύματος κυκλοφορίας, που οδηγεί προς Καλαμάτα, αλλά η πορεία της ήταν προς την Στούπα, δηλαδή, αντίθετα της πορείας των αυτοκινήτων. Περπατούσε επάνω στο πεζοδρόμιο και δεν υπήρχε κίνδυνος να την χτυπήσει κάποιο αυτοκίνητο, όταν την είδα. Δεν πρόσεξα κάτι περίεργο ούτε αν κρατούσε κάτι».

Για τις Αρχές, η διαδρομή που ακολούθησε εκείνη την ημέρα θεωρείται κρίσιμη. Όλα τα στοιχεία δείχνουν πως η Χριστίνα Εξαρχουλέα επέστρεφε στην οικία της, όπου βρισκόταν ο κατηγορούμενος σύζυγός της και εκεί τέλειωσε η ζωή της.

Το πορτοφόλι-μπανάνα που φορούσε στη μέση της βρέθηκε εκεί όπως και τα γυαλιά της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το μοναδικό πρόσωπο με το οποίο επικοινώνησε τηλεφωνικά την ημέρα της εξαφάνισής της ήταν εκείνος. Και μετά τις 13:29 το μεσημέρι της 24ης Οκτωβρίου 2017 καμία κλήση δεν καταγράφηκε ξανά από το κινητό τηλέφωνο της άτυχης γυναίκας.