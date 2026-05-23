Κάλεσμα για ενεργή συμμετοχή απηύθυνε στους πολίτες της Κύπρου ο Γενικός Έφορος Εκλογών Ελίκκος Ηλία εν όψει των βουλευτικών εκλογών της Κυριακής για την ανάδειξη των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων για την επόμενη πενταετία.

Στις εκλογές συμμετέχουν συνολικά 752 υποψήφιοι και υποψήφιες. Από αυτούς, 743 κατέρχονται με περισσότερους από 18 κομματικούς συνδυασμούς, ενώ εννέα είναι ανεξάρτητοι. Θα εκλεγούν 56 από τα 80 μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Το 70,3% των υποψηφίων είναι άνδρες και το 29,7% γυναίκες, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Συνολικά 569.182 πολίτες έχουν δικαίωμα ψήφου. Οι εκλογές θα διεξαχθούν σε 1.217 εκλογικά κέντρα στην Κύπρο και σε 13 στο εξωτερικό – πέντε στην Αθήνα, τρία στη Θεσσαλονίκη, τέσσερα στο Λονδίνο και ένα στις Βρυξέλλες.

Η ψηφοφορία θα ξεκινήσει στις 7:00 το πρωί της Κυριακής (24/5) και θα ολοκληρωθεί στις 18:00 με διάλειμμα από 12:00 έως 13:00.

Τα βασικά κόμματα που συμμετέχουν είναι ο ΔΗΣΥ (Δημοκρατικός Συναγερμός), το ΑΚΕΛ (Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού), το ΕΛΑΜ (Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο), το ΔΗΚΟ (Δημοκρατικό Κόμμα), το ΑΛΜΑ, η Άμεση Δημοκρατία του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου, το Volt Κύπρου, το Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών, η ΕΔΕΚ, η ΔΗΠΑ (Δημοκρατική Παράταξη) και οι Οικολόγοι (Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών).

Μηνύματα των πολιτικών αρχηγών

Η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Αννίτα Δημητρίου έστειλε το τελικό προεκλογικό της μήνυμα, τονίζοντας ότι «θέλουμε μια Βουλή με τους καλύτερους εκπροσώπους και τους πιο αξιόλογους ανθρώπους για να έχουμε μια χώρα ασφαλή και μια οικονομία που να μπορεί να στηρίζει τον κάθε άνθρωπο».

Υπογράμμισε ότι, παρά τις πολιτικές διαφωνίες, υπάρχει κοινός στόχος: «μια ασφαλής χώρα και μια σταθερή οικονομία που να μπορεί να στηρίζει ουσιαστικά κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη». Κάλεσε τους πολίτες να στηρίξουν τον ΔΗΣΥ, σημειώνοντας ότι «τη Δευτέρα να πάμε όλοι μαζί υπεύθυνα μπροστά».

Από την πλευρά του, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου απηύθυνε κάλεσμα στους ψηφοφόρους να στηρίξουν το κόμμα, επισημαίνοντας: «Στο ΑΚΕΛ μάθαμε να σας κοιτάμε στα μάτια (…) Χρειαζόμαστε τη στήριξή σας γιατί μόνο με αυτή θα μπορούμε να υπερασπιστούμε στη Βουλή τα δικαιώματα και τις ανάγκες σας». Τόνισε ότι το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να δίνει τη μάχη ενάντια στην ακρίβεια και τις ανισότητες.

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος υπογράμμισε πως «η Κύπρος μπορεί και δικαιούται περισσότερα», ζητώντας ψήφο εμπιστοσύνης για να συνεχιστεί η πορεία ανάπτυξης και σταθερότητας. Ανέφερε ότι «το ΔΗΚΟ ήταν και θα παραμείνει μια δύναμη ευθύνης για την κοινωνία και για την Κύπρο».

Ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ Χρίστος Χρίστου χαρακτήρισε τις εκλογές «ώρα σημαντικών αποφάσεων για το μέλλον της Κύπρου», τονίζοντας ότι «το ΕΛΑΜ δεν είναι ένα ακόμη πολιτικό πείραμα», αλλά «η δύναμη των ανθρώπων που αρνήθηκαν να συμβιβαστούν με την παρακμή και την αδικία».

Ο πρόεδρος της ΔΗΠΑ Μάριος Καρογιάν κάλεσε τους πολίτες να ψηφίσουν υπεύθυνα, τονίζοντας ότι η Κύπρος δεν μπορεί να αφεθεί «στα χέρια καιροσκόπων και ακραίων στοιχείων, ούτε σε ανθρώπους με εμμονές και ισοπεδωτικές αντιλήψεις».

Από την ΕΔΕΚ, ο πρόεδρος Νίκος Αναστασίου δήλωσε ότι «αυτές οι εκλογές είναι κάτι περισσότερο από μια πολιτική αναμέτρηση. Είναι μια μάχη για το ποια Κύπρο θέλουμε». Εξέφρασε την πεποίθηση ότι η ΕΔΕΚ επιστρέφει δυναμικά, σημειώνοντας πως «είναι κομμάτι της ιστορίας αυτού του τόπου».

Η τελετή ανακήρυξης των εκλεγέντων θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Δευτέρας (25/5) στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας.