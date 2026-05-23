Σε 90 νεκρούς ανήλθε ο απολογισμός από την έκρηξη που σημειώθηκε σε ανθρακωρυχείο στη βορειοανατολική Κίνα, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Το δυστύχημα συνέβη στο ορυχείο της Λιουσενγιού, όπου εργάζονταν συνολικά 247 άτομα τη στιγμή της έκρηξης, το βράδυ της Παρασκευής (τοπική ώρα), όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα (Xinhua).

Σύμφωνα με το CCTV, οι αρχές εξακολουθούν να αγνοούν την τύχη εννέα εργαζομένων, ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις αναζήτησης και διάσωσης στην περιοχή.

Ο πρόεδρος Σι Zινπίνγκ έδωσε εντολή να κινητοποιηθούν «όλα τα μέσα» για τη φροντίδα των τραυματιών και ζήτησε να διεξαχθεί εις βάθος έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, όπως ανέφερε το πρακτορείο Νέα Κίνα.

Το ορυχείο βρίσκεται περίπου 500 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πεκίνου, στην επαρχία Σανσί, που αποτελεί κεντρικό σημείο της εκμετάλλευσης κοιτασμάτων άνθρακα στη χώρα.

Παρότι η εργασιακή ασφάλεια στα κινεζικά ορυχεία έχει βελτιωθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες, τα δυστυχήματα παραμένουν συχνά. Η εφαρμογή των πρωτοκόλλων ασφαλείας εξακολουθεί να θεωρείται ανεπαρκής, σύμφωνα με αναλυτές του τομέα.