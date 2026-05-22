Στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων μεταφέρθηκαν την Παρασκευή (22/5) τα τρία αδελφάκια της 3χρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ, έπειτα από σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι.

Τα παιδιά, ηλικίας μόλις 6 μηνών και 6 και 8 ετών, εντοπίστηκαν εγκαταλελειμμένα μέσα σε θερμοκήπιο και χρειάστηκε να φιλοξενηθούν στο Παιδιατρικό Τμήμα του νοσοκομείου. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο διοικητής του νοσοκομείου, Γεώργιος Μπέας, «μέσα σε ελάχιστο χρόνο εξασφαλίστηκαν ρουχαλάκια, είδη πρώτης ανάγκης και ό,τι απαιτούνταν ώστε το παιδιατρικό μας τμήμα να μετατραπεί σε μια ζεστή αγκαλιά για τα μικρά παιδιά».

Η συγκινητική ανακοίνωση του διοικητή

Ο κ. Μπέας δήλωσε πως «μέσα σε δύσκολες και ιδιαίτερα ευαίσθητες συνθήκες, ένιωσα για ακόμη μία φορά βαθιά περηφάνια ως Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων “Ο Άγιος Γεώργιος”». Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τους εργαζόμενους του νοσοκομείου, επισημαίνοντας την άμεση κινητοποίηση και την ανθρωπιά που επέδειξαν.

«Οι Παιδίατροι, οι Γενικοί Χειρουργοί, ο Ορθοπεδικός, οι Ακτινολόγοι, αλλά πάνω απ’ όλους οι Νοσηλευτές μας και η Κοινωνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, κινητοποιήθηκαν ακαριαία», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το προσωπικό εξασφάλισε άμεσα όλα τα απαραίτητα είδη για τη φροντίδα των παιδιών.

Η συμβολή φορέων και υπηρεσιών

Ο διοικητής ευχαρίστησε θερμά τον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για την άμεση ανταπόκριση στο κάλεσμα του νοσοκομείου, καθώς προσέφερε ρουχισμό και παιχνίδια που έφεραν χαμόγελα στα πρόσωπα των παιδιών.

Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη μνεία στην άριστη συνεργασία με το Τμήμα Ανηλίκων της Ασφάλειας Χανίων και την Εισαγγελία Ανηλίκων, οι οποίες, όπως σημείωσε, λειτούργησαν με ταχύτητα, ευαισθησία και υψηλό αίσθημα ευθύνης.

«Σε στιγμές σαν κι αυτές, η υγεία ξεπερνά τα όρια της ιατρικής πράξης. Γίνεται προστασία, αξιοπρέπεια, συνεργασία, ανθρωπιά», υπογράμμισε ο κ. Μπέας, εκφράζοντας τη συγκίνησή του για το προσωπικό του νοσοκομείου που, όπως είπε, «δεν προσφέρει μόνο θεραπεία… αλλά και ελπίδα».