Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ ένα κοριτσάκι τριών ετών, το οποίο μεταφέρθηκε τραυματισμένο από τη μητέρα του στο Νοσοκομείο Χανίων το βράδυ της Πέμπτης (21 Μαΐου 2026).

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το παιδί έφερε υποσκληρίδιο αιμάτωμα και μώλωπες σε διάφορα σημεία του σώματος, οι οποίοι παρέπεμπαν σε χτυπήματα.

Άμεσα πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές ενέργειες από παιδοχειρουργό, με αποτέλεσμα να σταθεροποιηθεί προσωρινά η κατάστασή του.

Κρήτη: Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα για τον τρόπο τραυματισμού

Ωστόσο, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, προκειμένου να παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το τρίχρονο κοριτσάκι τραυματίστηκε τόσο σοβαρά και εξετάζουν όλα τα πιθανά ενδεχόμενα.