Εγκρίθηκε το αίτημα της γαλάζιας πλειοψηφίας η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές να γίνει δεκτή με 151 ψήφους αντί για 120 – όπως δίνει το δικαίωμα το Σύνταγμα – επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας.

Κατά την έναρξη της διαδικασίας στη Βουλή, ο Μάκης Βορίδης από την πλευρά της πλειοψηφίας ζήτησε τον λόγο προκειμένου να θέσει παρεμπίπτον ζήτημα. Υποστήριξε ότι η διαδικασία με την οποία εισάγεται η συζήτηση της πρότασης εξεταστικής και ειδικά ο χαμηλός πήχης των 120 ψήφων «υπέρ» για την έγκρισή της, παραβιάζει το Σύνταγμα.

Ο κ. Βορίδης τόνισε ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ αφορά έρευνα για τη λειτουργία της ΕΥΠ και, ως εκ τούτου, συνδέεται άμεσα με ζητήματα εθνικής ασφάλειας, εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Πρόκειται, όπως είπε, για πεδία δράσης των μυστικών υπηρεσιών, κάτι που σύμφωνα με το Σύνταγμα απαιτεί απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του Σώματος (151 ψήφοι) και όχι της μειοψηφίας των 120.

«Εισάγεται η πρότασή σας με το 144 παρ. 5, το λεγόμενο δικαίωμα της μειοψηφίας. Ποια διάταξη παραβιάζεται με αυτόν τον τρόπο εισαγωγής; Το 144 παρ. 6, που ορίζει ότι η απόφαση της Ολομέλειας για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα απαιτεί απόλυτη πλειοψηφία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βορίδης, επιμένοντας στη συνταγματική διάσταση του θέματος.

Οι αντιδράσεις

Η τοποθέτηση του βουλευτή της ΝΔ στη Βουλή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, με το κλίμα να γίνεται ιδιαίτερα τεταμένο κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ αντέδρασε έντονα, υποστηρίζοντας ότι το παρεμπίπτον θέμα τέθηκε αιφνιδιαστικά και χωρίς επαρκή ενημέρωση.

Παράλληλα, ο Σωκράτης Φάμελλος του ΣΥΡΙΖΑ διαμαρτυρήθηκε φωνάζοντας «ξεκίνησε το πραξικόπημα», εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκεια του κόμματός του για τη διαδικασία. Με ιδιαίτερα αυστηρό ύφος παρενέβη και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας την ανάγκη για πλήρη τήρηση των κοινοβουλευτικών κανόνων και θεσμικών διαδικασιών.

Ανδρουλάκης: Είστε πατριώτες της φακής – Δεν θα νομιμοποιήσουμε το σημερινό θέατρο του παραλόγου

Πρώτος τον λόγο έλαβε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης. «Είχαμε μια κυνική ομολογία. Ναι έχετε δίκιο. Δεν αλλάξανε ούτε οι νόμοι, ούτε ο κανονισμός της Βουλής. Άλλαξε η βούλησή μας. Παίρνουμε τα γκολποστ και τα πάμε κάπου αλλού», ανέφερε.

«Είστε σοβαροί; Την απόφαση του δικαστηρίου τη διαβάσατε; Τις καταδίκες τις διαβάσατε; Ακούσατε ότι ο κ. Τρίμπαλης είπε στο δικαστήριο, ένας αχυράνθρωπος του Λαβράνου, ότι ‘μου ζητήσανε να πάω στην εξεταστική επιτροπή και μου δώσανε φακελάκι με ερωτήσεις;’. Και βουλευτές της ΝΔ του κάνατε τις ερωτήσεις που του έδωσε το παρακράτος. Εσείς με τη συμπεριφορά σας υπονομεύσατε τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Φανταστείτε να υπήρχε άλλο κόμμα στην κυβέρνηση τι θα έλεγε ο κ. Βορίδης;», πρόσθεσε.

«Είστε τα ίδια και χειρότερα με αυτούς που είχατε καταγγείλει πριν κάποια χρόνια. Εσείς κ. Βορίδη ως θύμα του predator γιατί δεν πήγατε στη Δικαιοσύνη; Όταν την κράτησε στο αρχείο ο κ. Τζαβέλλας ήταν θέμα ιδιωτών. Τέτοια κατάντια σε ένα κόμμα μισού αιώνα ιστορίας. Κατανοώ απόλυτα γιατί δεν σας λέει καλημέρα ούτε ο πρώην πρόεδρός σας, ούτε ο πρώην πρωθυπουργός σας. Βλέπεις την κατάντια αυτού του κόμματος, να λέει ό,τι του κατέβει απέναντι στον ορθό λόγο και στο Σύνταγμα», πρόσθεσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Από την ανασφάλειά του παρακολουθούσε το μισό υπουργικό συμβούλιο. Το παίζετε κόμμα πατριωτικό, αλλά δεν ενοχλείστε για το πού είναι τα αρχεία; Κάποτε για να δείξει ότι είναι υπερπατριώτης κρατούσε και τσεκούρι. Δεν σας ενδιαφέρει πού είναι το προϊόν;», διερωτήθηκε.

«Πόσο πατριώτες είστε; Δεν είστε τίποτα. Πατριώτες της φακής όπως έλεγε ο κ. Μητσοτάκης. Δεν κάνατε ζημιά στην ΕΥΠ; Για αυτό ο κ. Δεμίρης είπε ότι έπρεπε να κάνω μια νέα ΕΥΠ», πρόσθεσε.

«Υπάρχει ένα σαφές περιβάλλον που απειλεί τη Δημοκρατία, τον πυρήνα της λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος. Όταν ελέγχεις τα media, όταν έχεις στρατό για την αποδόμηση των πολιτικών αντιπάλων, πρέπει να είσαι έτοιμος να απολογηθείς. Έχετε να πείτε μια συγνώμη σε εμένα; Όσοι από εσάς λέγατε ότι δεν πάω στην ΕΥΠ επειδή φοβάμαι; Πήγα στη Βουλή και είπε ότι η ΕΥΠ δεν έχει τίποτα να μου πει», συμπλήρωσε, λέγοντας πως «ο κ. Δεμίρης δεν είχε να μου πει τίποτα. Το βράδυ που θα πάτε σπίτι σας, να δείτε το πρόσωπό σας στο καθρέφτη και να πείτε θα το κάνατε ή όχι;».

«Πότε έμαθε ο κ. Μητσοτάκης για το predator; Ποιες συγκεκριμένες εντολές έδωσε; Ζήτησε ομάδα διερεύνησης; Ζήτησε τεχνικές εκθέσεις; Ζητήσατε αποτίμηση κινδύνου;», διερωτήθηκε.

«Ο βασιλιάς είναι γυμνός. Ο κ. Μητσοτάκης καταπάτησε το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής γιατί απλά φοβάται. Την ώρα που θα φύγουν από την εξουσία και η υπόθεση διερευνηθεί σε βάθος θα αποτελέσει παρελθόν όχι μόνο ως πρωθυπουργός αλλά και ως πολιτικό πρόσωπο. Η χώρα θα γίνει κανονική ευρωπαϊκή χώρα που δεν υπάρχει ατιμωρησία», συμπλήρωσε.

«Δεν θα νομιμοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου. Θα σας αφήσουμε μόνους σας στον κατήφορο κ. Μητσοτάκη. Έναν κατήφορο χωρίς τέλος».