Η Βαλένθια και οι άλλες: Όλες οι… πρωτάρες των Final Four (vid, pic)
Η Βαλένθια, η οποία απέκλεισε τον Παναθηναϊκό στα playoffs, εδώ και λίγες μέρες ζει το όνειρό της, καθώς προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της σε Final Four. Ποιες άλλες ομάδες όμως έχουν κάνει κάτι παρόμοιο; Με το που έγιναν γνωστές οι συμμετέχουσες του Final Four της Αθήνας, μία ξεχώρισε έναντι των υπολοίπων. Ποια ήταν […]
Final Four: Η ώρα και το κανάλι του δεύτερου ημιτελικού ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια
Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει τη Βαλένθια στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four. Πού θα δείτε το ματς.
Final Four: Η ώρα και το κανάλι έναρξης του μεγάλου ημιτελικού ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε
Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του Final Four. Δείτε το κανάλι και την ώρα μετάδοσης του μεγάλου αγώνα.
Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης: Η «σταχτοπούτα» και η μεγάλη απουσία του Ταβάρες – Η ανάλυση του COURT ROOM
Το Final Four της EuroLeague 2026 δεν περιορίζεται μόνο στις τέσσερις ομάδες και στις μεγάλες αναμετρήσεις που κρίνουν τον τίτλο. Γι’ αυτό δημιουργήθηκε το «COURT ROOM» by Stoiximan, μια ειδική σειρά πέντε επεισοδίων του tanea.gr στο YouTube. Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή, ο ημιτελικός ανάμεσα σε Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης δεν θα κριθεί μόνο στην ποιότητα ή στο ταλέντο των δύο ομάδων […]
Οι διαιτητές του ημιτελικού ανάμεσα στη Βαλένθια και τη Ρεάλ Μαδρίτης
Όλα είναι έτοιμα για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα, με τις τέσσερις ομάδες να προετοιμάζονται για τις μεγάλες αναμετρήσεις που θα κρίνουν τα δύο εισιτήρια του τελικού. Λίγο πριν από το τζάμπολ του δεύτερου ημιτελικού ανάμεσα στη Βαλένθια και τη Ρεάλ Μαδρίτης, η EuroLeague ανακοίνωσε τους διαιτητές που θα σφυρίξουν την αναμέτρηση. Την […]