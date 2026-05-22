Μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έμεινε μόνο στους πανηγυρισμούς της κούπας, αλλά έκλεψε την παράσταση και στη φιέστα της Αλ Νασρ.

Στη συνέχεια, το γιορτινό κλίμα τον παρέσυρε, με τον ίδιο να παίρνει το τύμπανο από τους οπαδούς και να δίνει ρυθμό στους πανηγυρισμούς, ξεσηκώνοντας συμπαίκτες και εξέδρα σε μια μοναδική σκηνή χαράς.

Ο Πορτογάλος σταρ ήταν ο πρωταγωνιστής και στο τελευταίο ματς, πετυχαίνοντας δύο γκολ. Άνοιξε το σκορ με μια εξαιρετική εκτέλεση φάουλ, ενώ στη συνέχεια «σφράγισε» τη νίκη με ένα δυνατό σουτ, ολοκληρώνοντας με ιδανικό τρόπο τη σεζόν.