Ο Επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματόας Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ οφείλει να λειτουργεί προς όφελος όλων των μελών του, λίγο πριν από τη σύνοδο των ΥΠΕΞ της Συμμαχίας στο Χέλσινγκμποργκ της Σουηδίας. Όπως ανέφερε, η συνάντηση αυτή θα προετοιμάσει το έδαφος για τη σύνοδο κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί αργότερα φέτος στην Άγκυρα.

«Όπως οποιαδήποτε συμμαχία, πρέπει να είναι καλή για όλους όσοι μετέχουν. Πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρη κατανόηση για το ποιες είναι οι προσδοκίες», δήλωσε ο Ρούμπιο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ισορροπίας εντός της Συμμαχίας.

Ο Ρούμπιο τόνισε ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ οφείλουν «να απαντήσουν» στις «ανησυχίες» του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Όπως σημείωσε, «τα αισθήματα του προέδρου για να μιλήσουμε ειλικρινά, η ανησυχία του για ορισμένους από τους συμμάχους μας του ΝΑΤΟ και για την αντίδρασή τους στις επιχειρήσεις μας στη Μέση Ανατολή είναι γνωστές θα πρέπει να απαντήσουν σ’ αυτές, όμως το θέμα αυτό δεν θα λυθεί ούτε θα θιγεί σήμερα».

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι ένα ενδεχόμενο σύστημα διοδίων από το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ θα ήταν «απαράδεκτο».

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι οι πρόσφατες αποφάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών για την ανάπτυξη στρατευμάτων στην Ευρώπη, τις οποίες ανακοίνωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχουν «τίποτε το τιμωρητικό».

«Δεν είναι ένα τιμωρητικό μέτρο, είναι απλώς μια διαρκής διαδικασία που υφίστατο ήδη προηγουμένως», υποστήριξε ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, επιδιώκοντας να κατευνάσει τις ανησυχίες που υπάρχουν στους κόλπους της Βορειοταλντικής Συμμαχίας.