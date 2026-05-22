Σαν σήμερα, η αρμάδα του Ζοζέ Μουρίνιο αντιμετώπιζε τη Μπάγερν Μονάχου στον τελικό του Champions League με στόχο την κατάκτηση του τροπαίου και την ολοκλήρωση ενός ιστορικού τρεμπλ.

Στον τελικό του Σαντιάγο Μπερναμπέου, οι Νερατζούρι επικράτησαν καθαρά των Γερμανών με 2-0, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ντιέγκο Μιλίτο που σημείωσε και τα 2 γκολ.

Έτσι, ο Μουρίνιο έγινε μόλις ο τρίτος προπονητής που κερδίζει τρεμπλ με 2 διαφορετικές ομάδες και χάρισε τον τίτλο στην ομάδα του Μιλάνου για πρώτη φορά μετά από 45 χρόνια, πριν αναχωρήσει για τη Ρεάλ Μαδρίτης.

ΣΧΟΛΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
YouTube thumbnail
Τελευταία Νέα