Λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου οι 16 συλληφθέντες, μέλη των δύο εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν χθες κατά τη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης στην Κρήτη. Οι οργανώσεις αυτές φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών, κυρίως κοκαΐνης και κάνναβης, σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου.

Όλοι οι συλληφθέντες αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί πρόσφατα στο νησί.

Οι εκτεταμένες αστυνομικές έρευνες που οδήγησαν στη σύλληψη των 16 ατόμων πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου, Μαλεβιζίου, Χερσονήσου, Μυλοποτάμου και Αγίου Νικολάου. Όπως έγινε γνωστό, στη δικογραφία που σχηματίστηκε για κατά περίπτωση εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, όπλων, αρχαιοτήτων, καθώς και για απάτη σχετική με επιχορηγήσεις, περιλαμβάνονται συνολικά 61 άτομα.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν περισσότερα από 5 κιλά κάνναβης, 112,7 γραμμάρια κοκαΐνης, πολεμικά τυφέκια, όπλα, φυσίγγια, το ποσό των 33.715 ευρώ, κινητά τηλέφωνα, 12 αυτοκίνητα και μία μοτοσικλέτα. Οι αρχές συνεχίζουν την προανάκριση προκειμένου να διαπιστωθεί η πλήρης έκταση της δράσης των οργανώσεων.